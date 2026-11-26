Lê Công Vinh đã dành những lời đánh giá đáng chú ý cho lứa U23 của Đình Bắc tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Theo Lê Công Vinh, năm 2026 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam, từ đội tuyển quốc gia đến các đội tuyển trẻ. Đặc biệt, việc U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup là dấu mốc đáng tự hào. Trong bức tranh ấy, Đình Bắc nổi lên như nhân tố quan trọng, mang đến sức sống mới cho hàng công đội tuyển.

Công Vinh đã nhắc đến những gương mặt trẻ và thế hệ U23 Việt Nam. Anh cho rằng sự xuất hiện của nhiều cầu thủ có năng lực khiến giới chuyên môn và những người tham gia bình chọn đứng trước lựa chọn khó khăn. Đáng chú ý, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam nhấn mạnh: “Nếu một cầu thủ trẻ giành Quả bóng vàng bằng những màn trình diễn nổi bật và xứng đáng, đó sẽ là sự ghi nhận tích cực, đồng thời tạo động lực cho những cầu thủ trẻ khác”.

Tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, Lê Công Vinh dành sự chú ý đặc biệt cho các cầu thủ trẻ, trong đó có lứa U23 của Đình Bắc.

Lê Công Vinh cũng tuyên bố cá nhân anh đánh giá thì không ai xứng đáng hơn Đình Bắc cho QBV Việt Nam 2026. Đây là nhận định có ý nghĩa đặc biệt khi đặt vào trường hợp của Đình Bắc. Bởi tiền đạo sinh năm 2004 không còn đơn thuần là một tài năng được kỳ vọng, mà đã có một năm thi đấu với hàng loạt dấu ấn cụ thể ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới. Anh góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng, đồng thời trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được AFC công nhận là Vua phá lưới ở sân chơi này. Đình Bắc chỉ đá chính 2 trong 6 trận, nhưng vẫn trực tiếp góp dấu giày vào 6 bàn thắng của đội tuyển. Hiệu quả ấy cho thấy giá trị của một cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ngay cả khi không có nhiều thời gian thi đấu.

Ở V.League 2025-2026, Đình Bắc tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ. Tiền đạo này từng trải qua chuỗi bùng nổ với 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp ở giai đoạn lượt về. Anh khép lại mùa giải với 10 bàn cho CAHN, trở thành một trong những chân sút nội nổi bật nhất và góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch. Đáng nói, Đình Bắc từng có giai đoạn khởi đầu không thực sự suôn sẻ, nhưng đã biết cách vượt qua để khẳng định vị trí trong đội hình của một CLB giàu tham vọng.

Dấu ấn lớn nhất của Đình Bắc trong năm 2026 có lẽ đến từ ASEAN Cup. Anh ghi 5 bàn thắng, có 3 kiến tạo, giành danh hiệu đồng Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đình Bắc không chỉ góp công vào chức vô địch của tuyển Việt Nam mà còn vượt qua chính Xuân Son trong cuộc đua danh hiệu cá nhân quan trọng nhất giải đấu. Đây là bước chuyển đáng kể, cho thấy tiền đạo trẻ đã vươn lên thành một ngôi sao thực sự của bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc chơi rất hay trong năm 2026. Ảnh: ASEAN United FC

Những thành tích ấy giúp Đình Bắc cạnh tranh Quả bóng vàng 2026. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn còn nhiều gương mặt đáng chú ý, trong đó có những cầu thủ duy trì phong độ ổn định và đóng góp lớn cho thành công của đội bóng. Danh hiệu cao quý này cần được đánh giá trên tổng thể cả mùa giải, thay vì chỉ dựa vào sức hút của một cá nhân hay một giải đấu.

Lê Công Vinh hiểu rất rõ giá trị của Quả bóng vàng. Anh từng ba lần giành danh hiệu này vào các năm 2004, 2006 và 2007, đồng thời ghi 51 bàn sau 83 lần khoác áo tuyển Việt Nam. Vì thế, lời đánh giá của cựu tiền đạo không chỉ là sự khích lệ dành cho các cầu thủ trẻ, mà còn cho thấy kỳ vọng về sự tiếp nối của những thế hệ tài năng.