Nhìn lại, Công Vinh có lẽ đã đúng khi chọn dừng lại ở thời điểm ấy, thay vì cố kéo dài sự nghiệp trong bối cảnh bản thân cảm nhận được giới hạn và bóng đá Việt Nam cần một thế hệ mới. Đó là lựa chọn tốt cho Công Vinh lẫn cơ hội cho những người mới.

Tháng 12/2016, Công Vinh chính thức nói lời chia tay sân cỏ sau AFF Cup. Anh rời bóng đá khi mới 31 tuổi, độ tuổi mà nhiều tiền đạo vẫn còn khả năng tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Đó là quyết định không dễ dàng, đặc biệt với một cầu thủ giữ vị trí quan trọng ở tuyển Việt Nam và vẫn khát khao cống hiến. Nhưng Công Vinh đã chọn dừng lại, khép lại hành trình cầu thủ thay vì tiếp tục tìm kiếm một cơ hội thi đấu khác.

Gần 10 năm sau ngày Lê Công Vinh khép lại sự nghiệp cầu thủ, quyết định giải nghệ của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam vẫn là câu chuyện khiến nhiều người tiếc nuối.

Sự tiếc nuối dành cho Công Vinh càng lớn khi nhìn vào những gì diễn ra sau đó. Năm 2018, Anh Đức, người đồng đội cùng sinh năm 1985, vẫn góp mặt trong hành trình vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam. Nếu Công Vinh tiếp tục thi đấu, người hâm mộ hoàn toàn có thể hình dung anh cũng có cơ hội trải nghiệm một chức vô địch Đông Nam Á ở thời điểm ấy. Đó là một giả định đầy tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận Công Vinh đã tự khép lại cánh cửa cầu thủ trước khi những cơ hội khác xuất hiện.

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ có những danh hiệu hay sự tiếc nuối về điều chưa xảy ra. Công Vinh cũng chia tay Bình Dương khi vẫn còn một năm hợp đồng. Sau khi giải nghệ, Công Vinh lập tức bước sang một chương mới khi đảm nhận vai trò quyền Chủ tịch CLB TP.HCM vào đầu năm 2017.

Đó là bước chuyển đáng chú ý, từ một tiền đạo từng sống bằng những bàn thắng sang người tham gia điều hành, xây dựng đội bóng. Công Vinh muốn thử sức ở một lĩnh vực khác của bóng đá, nơi anh có thể sử dụng kinh nghiệm cầu thủ để tạo ra những thay đổi. Dù hành trình quản lý sau đó không kéo dài như kỳ vọng, việc mạnh dạn bước sang một vai trò mới vẫn là lựa chọn đáng chú ý.

Công Vinh đang có cuộc sống hạnh phúc cùng Thuỷ Tiên.

Công Vinh từng khiến người hâm mộ tiếc nuối vì chia tay, nhưng có lẽ anh hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai. Anh cảm nhận phong độ, thời điểm và giới hạn của sự nghiệp để đưa ra quyết định. Gần 10 năm nhìn lại, điều đáng nói không phải Công Vinh đã bỏ lỡ bao nhiêu trận đấu hay danh hiệu, mà là anh đã đủ tỉnh táo để biết khi nào cần dừng lại. Trong bóng đá, đôi khi quyết định chia tay đúng thời điểm cũng là một bản lĩnh và đáng trân trọng.