Tháng 12 này đánh dấu gần tròn 10 năm kể từ ngày Lê Công Vinh nói lời chia tay bóng đá chuyên nghiệp. Một thập kỷ đủ dài để nhiều cầu thủ chuyển sang cuộc sống khác, nhưng với cựu tiền đạo tuyển Việt Nam, bóng đá vẫn là hành trình chưa khép lại. Anh đang chuẩn bị cho một vai trò mới, không phải bằng danh tiếng của một ngôi sao từng ghi bàn ở những trận đấu lớn, mà bằng tư cách một học viên phải tiếp tục học hỏi và tích lũy kiến thức.

Ở tuổi 41, Công Vinh đã hoàn thành các khóa đào tạo HLV bằng C và B tại Việt Nam, trước khi sang Nhật Bản theo học bằng A do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản phối hợp với Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức. Khóa học được chia thành ba giai đoạn, kéo dài trong năm 2026. Đây là lựa chọn cho thấy cựu tiền đạo xứ Nghệ muốn chuẩn bị nghiêm túc nếu quyết định bước vào con đường huấn luyện.

Tháng 12/2016, Lê Công Vinh khép lại sự nghiệp cầu thủ. Gần một thập kỷ sau, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam trở lại với bóng đá bằng một lựa chọn học nghề huấn luyện.

Điều đáng chú ý là Công Vinh không chỉ ngồi trong phòng học để tiếp nhận lý thuyết. Trong quá trình thực tập tại Đại học Hokuriku, anh trực tiếp đứng trên sân, trao đổi chiến thuật, hướng dẫn cầu thủ và quan sát các buổi tập. Hình ảnh cựu đội trưởng tuyển Việt Nam cầm bảng chiến thuật ở Nhật Bản mang đến một cảm giác khác biệt: người từng được chờ đợi mỗi khi bước vào vòng cấm giờ đây phải học cách truyền đạt kiến thức, tổ chức buổi tập và phát triển cầu thủ.

Hành trình ấy càng đáng chú ý khi nhìn lại những gì Công Vinh từng có. Anh ghi 51 bàn cho đội tuyển Việt Nam, giành ba Quả bóng vàng vào các năm 2004, 2006 và 2007, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Công Vinh cũng từng thi đấu tại Bồ Đào Nha trong màu áo Leixoes và Nhật Bản với Consadole Sapporo. Đó là vốn trải nghiệm quý giá, nhưng không đồng nghĩa một cầu thủ xuất sắc sẽ tự động trở thành một HLV giỏi.

Có lẽ Công Vinh hiểu rõ khoảng cách ấy. Kinh nghiệm thi đấu giúp anh hiểu áp lực của cầu thủ, cảm giác trong phòng thay đồ và những yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Nhưng công việc huấn luyện đòi hỏi nhiều hơn thế: kiến thức chiến thuật, phương pháp đào tạo, khả năng quản lý con người và tư duy phát triển cầu thủ theo từng giai đoạn. Những điều đó không thể chỉ có được từ quá khứ thi đấu.

Trước đây, Công Vinh từng thử sức ở vai trò quản lý khi đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Tuy nhiên, anh không gắn bó lâu dài với công việc này. Sau nhiều năm ít xuất hiện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, việc trở lại bằng con đường học tập cho thấy cựu danh thủ đang lựa chọn một hướng đi khác, chậm hơn nhưng có sự chuẩn bị về chuyên môn.

Lê Công Vinh có cuộc sống hạnh phúc cùng Thuỷ Tiên.

Cũng cần nhìn nhận rằng học bằng HLV không đồng nghĩa Công Vinh chắc chắn sẽ trở thành HLV chuyên nghiệp. Tương lai của anh vẫn còn để ngỏ. Nhưng việc một cựu tuyển thủ có danh tiếng, từng đứng trên đỉnh cao bóng đá Việt Nam, sẵn sàng sang Nhật Bản học hỏi và thực hành là điều đáng trân trọng.

Gần 10 năm sau ngày chia tay sân cỏ, Công Vinh không tìm cách sống mãi bằng những bàn thắng trong quá khứ. Anh đang tự mở ra một con đường mới, nơi danh tiếng không thể thay thế kiến thức và thành công cũ không bảo đảm cho thành công tiếp theo. Đôi khi, giá trị lớn nhất của một người từng ở trên đỉnh cao chính là dám chấp nhận trở lại vạch xuất phát để học thêm một lần nữa.