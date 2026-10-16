Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái trao biểu trưng cho các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Năm 2026 đánh dấu 23 năm hình thành, phát triển của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và kỳ xét chọn lần thứ 10. Chương trình được thực hiện từ năm 2003, với ba giá trị cốt lõi xuyên suốt là “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố

Kỳ xét chọn lần này được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của Chương trình tiếp tục được hoàn thiện. Ngày 20/01/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tiếp đó, ngày 03/4/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình.

Để triển khai Chương trình, từ cuối năm 2025, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại và cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia kỳ xét chọn. Công tác xét chọn được triển khai theo Quy chế của Chương trình và hệ thống tiêu chí áp dụng cho năm 2026, bám sát ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. Quá trình thực hiện kết hợp đánh giá hồ sơ với kiểm tra, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng và thẩm định thực tế đối với những trường hợp cần thiết.

Năm 2026 đánh dấu 23 năm hình thành, phát triển của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và kỳ xét chọn lần thứ 10. Chương trình được thực hiện từ năm 2003, với ba giá trị cốt lõi xuyên suốt là “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”

Sau 8 tháng triển khai quy trình xét chọn nghiêm ngặt, chặt chẽ và minh bạch, ngày 29/8/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT, công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Danh sách được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành, lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ.

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam hôm nay với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt” mang ý nghĩa đặc biệt, với hình tượng “dòng chảy” thể hiện hành trình phát triển liên tục của thương hiệu Việt Nam: khởi nguồn từ bản sắc văn hóa, trí tuệ, tinh thần lao động và khát vọng của con người Việt Nam; được bồi đắp bằng chất lượng, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong của doanh nghiệp; từ đó hội tụ thành sức mạnh của Thương hiệu quốc gia Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.

Bên lề Lễ công bố sẽ diễn ra Lễ khai trương giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân dân

Bên lề Lễ công bố sẽ diễn ra triển lãm ảnh về hành trình phát triển của Chương trình và khu vực trưng bày một số sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đồng thời sẽ diễn ra Lễ khởi động phiên bản mới của chuyên mục Thương hiệu quốc gia trên Báo Nhân Dân điện tử nhằm tăng cường giới thiệu Chương trình, quảng bá các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển thương hiệu trên nền tảng báo chí số. Qua đó, tiếp tục duy trì thông tin thường xuyên về Chương trình, lan tỏa các giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong” tới bạn đọc trong nước và quốc tế.

Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục thông tin về Chương trình…