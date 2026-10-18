Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Bia đá Chùa Keo Hành Thiện”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Xuân Hồng tại Lễ đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Bia đá Chùa Keo Hành Thiện”.

Các đại biểu dự Lễ đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Bia đá Chùa Keo Hành Thiện”.

Bảo vật quốc gia - Ba bia đá hiện đang được lưu giữ tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo Hành Thiện (Thần Quang tự), xã Xuân Hồng gồm: Bia “Tu tạo Thần Quang tự bi ký”, niên hiệu Hoằng Định thứ 13 (năm 1613); Bia “Thần Quang tự Đại pháp sư bi - Nam mô A Di Đà Phật”, niên hiệu Cảnh Trị thứ 9 (năm 1671); Bia “Hưng chú Thánh tượng Đại pháp sư bi ký - Nam mô A Di Đà Phật”, niên hiệu Chính Hòa thứ 25 (năm 1704).

Ba tấm bia ra đời ở các mốc thời gian khác nhau nhưng gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống tư liệu lịch sử vô giá, phản ánh quá trình xây dựng, trùng tu chùa Thần Quang; tôn vinh Đức Thánh Tổ - Đại pháp sư Dương Không Lộ; đồng thời khắc họa bức tranh sinh động về đời sống Phật giáo, tín ngưỡng và cộng đồng cư dân vùng đất Thiên Trường xưa trong thời kỳ Lê Trung Hưng. Cả ba bia đá được tạo tác kỳ công từ chất liệu đá nguyên khối với hình khối vững chãi, bố cục cân xứng, hài hòa; trang trí đa dạng như hình tượng rồng, tiên nữ cưỡi rồng, hoa sen, mây lửa, chim thú..., thể hiện tư duy thẩm mỹ đỉnh cao và trình độ kỹ thuật chế tác tinh xảo của cha ông ta ở thế kỷ XVII-XVIII.

Trải qua nhiều thế kỷ với những biến động của lịch sử và thời gian, ba bia đá vẫn được bảo toàn nguyên vẹn giá trị gốc của di vật nhờ vào ý thức trách nhiệm của các thế hệ trông coi di tích, Ban Quản lý di tích cùng toàn thể Nhân dân làng Hành Thiện. Công tác bảo tồn cụm bia đá gắn với việc gìn giữ không gian kiến trúc cảnh quan của Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo Hành Thiện. Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân địa phương luôn chú trọng duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, giáo dục ý thức trân trọng, giữ gìn di sản trong cộng đồng, xem đây là tài sản tinh thần vô giá cần được bảo vệ nghiêm ngặt trước mọi tác động tiêu cực.

Đồng chí Lê Nguyên Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia - Bia đá Chùa Keo Hành Thiện.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao đã công bố Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia - Bia đá Chùa Keo Hành Thiện, xã Xuân Hồng.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Bia đá Chùa Keo Hành Thiện”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Ba bia đá Chùa Keo Hành Thiện được công nhận Bảo vật quốc gia là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của di sản; tiếp tục khẳng định chiều sâu văn hiến, bản sắc văn hóa của quê hương Hành Thiện nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung. Đón nhận Bằng công nhận Bảo vật quốc gia là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao hơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Bởi lẽ, di sản văn hóa không chỉ là tài sản quý báu của quá khứ, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần tạo dựng bản sắc, sức mạnh và động lực phát triển của mỗi địa phương và của cả dân tộc.

Để Bảo vật quốc gia “Ba Bia đá Chùa Keo Hành Thiện” thực sự được bảo vệ, gìn giữ và phát huy xứng đáng với những giá trị đặc biệt vốn có, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển văn hóa của Trung ương và của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn và bền vững giá trị Bảo vật quốc gia. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và kinh tế di sản theo hướng bền vững. Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và sức mạnh cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền giá trị di sản bền vững cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Bia đá Chùa Keo Hành Thiện” cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Xuân Hồng.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Xuân Hồng.

Các đại biểu dâng hương tại di tích Chùa Keo Hành Thiện.

Sau lễ đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã dâng hương tại Chùa Keo Hành Thiện, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của Đức Thánh Tổ - Đại pháp sư Dương Không Lộ và các bậc tiền nhân, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của di tích, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong cộng đồng.

Rước Bằng công nhận Bảo vật quốc gia “Bia đá Chùa Keo Hành Thiện” xã Xuân Hồng.