Lễ công bố Chương trình Go Global và Mạng lưới đối tác đồng hành

Ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Chương trình Go Global (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”, phối hợp với Chương trình SIPPO (Thụy Sĩ), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Bộ Công Thương đã giới thiệu mục tiêu, định hướng, các nhóm hoạt động trọng tâm và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp của Chương trình Go Global. Theo đó, Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn con đường quốc tế hóa phù hợp với năng lực, nguồn lực, ngành hàng và mục tiêu phát triển. Các nội dung hỗ trợ bao gồm phát triển xuất khẩu và mở rộng thị trường, kinh doanh số xuyên biên giới, tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, cũng như mở rộng sự hiện diện và đầu tư tại nước ngoài thông qua các hình thức như thành lập văn phòng, chi nhánh, công ty, liên doanh hoặc thực hiện các thương vụ mua bán, sáp nhập.

Đến năm 2030, Chương trình Go Global đặt ra các mục tiêu cụ thể: đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư và kinh doanh toàn cầu; tư vấn, xây dựng kế hoạch vươn ra quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp; hỗ trợ chuyên sâu cho 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30 doanh nghiệp thực hiện theo phương thức mua bán, sáp nhập (M&A).

Đồng thời, hướng đến mục tiêu hỗ trợ 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó có tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược; và hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, trong đó ít nhất 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Toàn cảnh Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”.

Các mục tiêu này thể hiện định hướng triển khai có trọng tâm của Chương trình, từng bước chuyển từ hỗ trợ phổ cập sang hỗ trợ chuyên sâu, gắn hoạt động hỗ trợ với yêu cầu nâng cao năng lực kinh doanh quốc tế và kết quả mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Diễn đàn, Ban Chỉ đạo Chương trình Go Global (Bộ Công Thương) đã chính thức công bố Chương trình Go Global, ra mắt Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global và tổ chức ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại - Văn phòng Chương trình với các đối tác.

Việc ra mắt mạng lưới và ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường kết nối các nguồn lực chuyên môn, thông tin thị trường, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế. Qua đó, tạo cơ sở thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và đối tác, góp phần đáp ứng nhu cầu hỗ trợ ngày càng đa dạng của doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cùng lãnh đạo các bộ ngành, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp thực hiện nghi thức công bố Chương trình Go Global.

Đến năm 2030, Chương trình Go Global đặt ra các mục tiêu cụ thể: Đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư và kinh doanh toàn cầu.

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Tổ chức Helvetas đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác, định hướng hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn con đường quốc tế hóa phù hợp với năng lực.

Công bố Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global nhằm tăng cường kết nối các nguồn lực chuyên môn, thông tin thị trường, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế.

Bên cạnh nội dung công bố Chương trình, Diễn đàn tổ chức phiên đối thoại “Doanh nghiệp Việt Nam Go Global - Cơ hội và con đường phía trước”, tập trung trao đổi về cơ hội toàn cầu, vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị quốc tế, những thách thức trong quá trình quốc tế hóa và các mô hình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.Phiên “Go Global Stories - Kinh nghiệm và bài học thực tế” sẽ tạo không gian để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư và hiện diện thương mại ở nước ngoài; thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng và hệ thống phân phối; phát triển thương hiệu, khách hàng và chuỗi cung ứng quốc tế; cũng như những vấn đề thực tiễn liên quan đến vốn, pháp lý, thị trường và quản trị.