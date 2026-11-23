Từ tài năng nhí đến kỷ lục gia golf Việt Nam

Ở tuổi 18, Lê Chúc An đã sở hữu bảng thành tích mà nhiều golfer phải mất cả sự nghiệp mới có thể chạm tới. Ba chức vô địch quốc gia liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025 đưa cô trở thành người đầu tiên trong lịch sử giải đấu lập được kỳ tích này ở nội dung nữ. Đáng chú ý, cả ba danh hiệu đều đến trong giai đoạn Chúc An còn ở tuổi thiếu niên, khi phần lớn bạn bè đồng trang lứa vẫn đang tập trung cho việc học và những dự định đầu đời.

Tuy nhiên, điều khiến Chúc An trở thành một trong những golfer nữ đáng chú ý nhất Việt Nam không chỉ nằm ở số lượng danh hiệu. Đó còn là cách cô trưởng thành qua từng mùa giải, từ một tài năng trẻ thi đấu bằng sự hứng khởi và khát khao khẳng định bản thân, đến một nhà vô địch biết kiểm soát nhịp độ, làm chủ cảm xúc và đưa ra những quyết định chiến thuật trong thời điểm áp lực nhất.

Hành trình ấy bắt đầu từ năm Chúc An lên 9 tuổi, khi cô theo chân bố, ông Lê Quý Hồng Bảo, đến sân golf. Từ những buổi làm quen ban đầu, niềm yêu thích với trái bóng nhỏ dần trở thành đam mê nghiêm túc. Nhận thấy khả năng và sự quyết tâm của con gái, gia đình tạo điều kiện để Chúc An theo đuổi golf theo hướng bài bản, với lịch tập luyện ngày càng dày đặc.

Những năm tháng đầu tiên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đặc thù của golf đòi hỏi vận động viên phải dành hàng nghìn giờ để hoàn thiện kỹ thuật, từ cú phát bóng, đánh tiếp cận green đến những cú gạt tưởng chừng đơn giản. Với Chúc An, quá trình ấy còn song hành cùng áp lực học văn hóa. Có những giai đoạn, cô tập luyện từ 6 đến 10 giờ mỗi ngày, trước khi trở về nhà tiếp tục học vào buổi tối.

Ngay cả khi dịch Covid-19 khiến các sân golf phải đóng cửa, quá trình tập luyện của Chúc An cũng không gián đoạn. Cô duy trì cảm giác bóng trong phòng tập golf mô phỏng 3D, tỉ mỉ điều chỉnh từng chuyển động của cú swing. Chính những tháng ngày tưởng chừng đơn điệu ấy góp phần tạo nên nền tảng kỹ thuật, tính kỷ luật và sự kiên trì cho cô gái trẻ.

Bước ngoặt đáng nhớ đến tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast ở Hải Phòng. Khi mới 14 tuổi, Chúc An ghi dấu ấn bằng cú hole-in-one tại hố 17 par 3, từ khoảng cách 103 yard. Khoảnh khắc trái bóng rơi xuống hố sau một cú đánh bằng gậy wedge 48 độ khiến golfer trẻ xúc động bật khóc. Đó chưa phải chức vô địch quốc gia, nhưng là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình khẳng định tên tuổi của Chúc An tại sân chơi danh giá này.

Một năm sau, Chúc An thực sự bước lên đỉnh cao khi lần đầu vô địch quốc gia năm 2023. Danh hiệu ấy đánh dấu sự chuyển mình quan trọng, bởi cô không còn chỉ được nhìn nhận như một tài năng triển vọng mà đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với những golfer nữ giàu kinh nghiệm hơn.

Đến năm 2024, Chúc An bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Hải Phòng. Hai mùa giải liên tiếp bước lên bục cao nhất khẳng định sự ổn định của golfer trẻ, đồng thời cho thấy thành công trước đó không phải hiện tượng nhất thời. Trong golf, nơi chỉ một vòng đấu thiếu tập trung cũng có thể khiến vận động viên đánh mất lợi thế tích lũy qua nhiều ngày, duy trì phong độ để chiến thắng liên tiếp là thử thách không hề đơn giản.

Dẫu vậy, phải đến Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 - Cúp VinFast tại Gia Lai, bản lĩnh của Lê Chúc An mới được thể hiện một cách đặc biệt thuyết phục. Bước vào giải với tư cách đương kim vô địch hai năm liên tiếp, cô trở thành tâm điểm chú ý và phải đối diện với áp lực bảo vệ thành tích. Thay vì để kỳ vọng trở thành gánh nặng, Chúc An thể hiện khả năng điều chỉnh lối chơi qua từng vòng, đặc biệt là sự bùng nổ trong ngày thi đấu quyết định.

Ở vòng cuối, Chúc An ghi 68 gậy, trong đó có ba birdie và một eagle, khép lại giải đấu với khoảng cách hơn người về nhì Nguyễn Viết Gia Hân tới 9 gậy. Cách biệt lớn phản ánh ưu thế của cô trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng giá trị của chiến thắng còn nằm ở thời điểm và hoàn cảnh mà nó được tạo ra. Khi lịch sử chỉ còn cách một vòng đấu, Chúc An không chọn cách bảo toàn lợi thế đơn thuần mà tiếp tục thể hiện khả năng tấn công hiệu quả để khẳng định vị trí số một.

Ba lần liên tiếp đăng quang từ năm 2023 đến 2025 đã đưa tên tuổi Lê Chúc An gắn liền với một giai đoạn đáng nhớ của Giải Vô địch Golf Quốc gia. Từ cô bé từng bật khóc vì cú hole-in-one đầu đời đến nhà vô địch thống trị nội dung nữ, Chúc An cho thấy một quá trình trưởng thành liên tục cả về kỹ thuật lẫn tâm lý.

Đằng sau những chiếc cúp ấy còn có sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Bố là người đưa Chúc An đến với golf, còn mẹ, bà Trần Thị Len, luôn sát cánh trong nhiều chuyến tập luyện và thi đấu. Sự hỗ trợ ấy giúp cô có được điểm tựa vững chắc để theo đuổi con đường đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và cả những hy sinh cá nhân.

Tuy nhiên, khi đã chinh phục đỉnh cao trong nước ba năm liên tiếp, Chúc An hiểu rằng thử thách lớn hơn phải đến từ những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn. Chính khát vọng ấy thúc đẩy cô bước ra đấu trường quốc tế, nơi những chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần khẳng định vị thế của golf nữ Việt Nam.

Bước ra thế giới, khẳng định bản lĩnh nhà vô địch

Nếu ba chức vô địch quốc gia liên tiếp là minh chứng cho vị thế của Lê Chúc An ở đấu trường trong nước, thì những thành tích quốc tế trong hai năm gần đây cho thấy cô đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Từ chỗ được kỳ vọng trở thành niềm hy vọng của golf nữ Việt Nam, golfer sinh năm 2008 giờ đây đã có những kết quả cụ thể để chứng minh khả năng cạnh tranh với các đối thủ quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp của Chúc An khi cô giành chức vô địch Trang An Open thuộc hệ thống Thai LPGA Tour, với tổng điểm -7 sau ba vòng đấu. Chiến thắng trước các golfer chuyên nghiệp mang ý nghĩa lớn đối với một vận động viên vẫn giữ tư cách nghiệp dư. Thành tích ấy cũng giúp Chúc An lần đầu có tên trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp nữ thế giới Rolex Rankings, đánh dấu bước tiến mới của golf Việt Nam.

Tuy nhiên, dấu mốc đáng nhớ nhất trong năm 2025 phải kể đến tấm HCĐ cá nhân nữ tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Trên sân Siam Country Club Rolling Hills, Chúc An khép lại cuộc tranh tài với tổng điểm +5, qua đó trở thành golfer đầu tiên mang về huy chương SEA Games cho golf nữ Việt Nam. Thành tích này có ý nghĩa đặc biệt bởi trước đó, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã trải qua nhiều kỳ đại hội mà chưa thể bước lên bục nhận huy chương.

Tấm HCĐ không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn phản ánh bước tiến về năng lực cạnh tranh của Chúc An trước những đối thủ hàng đầu Đông Nam Á. Nếu các chức vô địch quốc gia giúp cô khẳng định vị trí ở Việt Nam, thì SEA Games là nơi golfer trẻ chứng minh khả năng thi đấu dưới áp lực đại diện cho màu cờ sắc áo.

Sang năm 2026, Chúc An tiếp tục duy trì đà thăng tiến bằng chức vô địch bảng nữ tại Tràng An - AJGA International Pathway Series, giải đấu thuộc hệ thống Hiệp hội Golf trẻ Mỹ tổ chức tại Việt Nam. Cô hoàn tất ba vòng với thành tích lần lượt 67, 72 và 65 gậy, đạt tổng điểm -12, vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Yoon Gyu Ri của Hàn Quốc.

Cũng trong năm nay, Chúc An hoàn thành một mục tiêu quan trọng khác khi gia nhập đội tuyển golf nữ Đại học Tennessee, bắt đầu hành trình thi đấu tại hệ thống NCAA Division I của Mỹ. Đây là môi trường có tính cạnh tranh cao, nơi quy tụ nhiều golfer trẻ triển vọng đến từ các quốc gia có nền golf phát triển.

Ngay trong lần đầu khoác áo Tennessee tại Cougar Classic hồi tháng 9, Chúc An đã gây ấn tượng khi cán đích đồng hạng 9 cá nhân trong số 96 vận động viên tham dự, góp phần giúp đội giành ngôi á quân đồng đội. Màn ra mắt ấy đưa cô đến với danh hiệu Tân binh nữ xuất sắc nhất tuần do Southeastern Conference (SEC) trao tặng.

Đến tháng 10, Chúc An tiếp tục đóng góp vào chức vô địch đồng đội của Tennessee tại Mercedes-Benz Intercollegiate 2026. Cô kết thúc giải ở vị trí đồng hạng 19 cá nhân với tổng điểm +1. Dù chưa phải thành tích cá nhân nổi bật nhất, kết quả này cho thấy golfer Việt Nam đang từng bước thích nghi với lịch thi đấu và yêu cầu chuyên môn tại Mỹ.

Môi trường NCAA cũng mang đến những yêu cầu mới về thể lực, khả năng thích nghi và tinh thần đồng đội. Thay vì chỉ tập trung vào thứ hạng cá nhân, mỗi golfer còn phải chịu trách nhiệm đóng góp vào kết quả chung của đội tuyển. Đây là trải nghiệm có giá trị đối với Chúc An khi trở về khoác áo đoàn Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, nơi cô sẽ tham gia cuộc cạnh tranh không chỉ ở nội dung cá nhân mà còn trong đội hình đồng đội nữ.

Trở về từ nước Mỹ, hướng tới cú poker vô địch lịch sử

Ở kỳ Đại hội gần nhất năm 2022, Chúc An giành HCB cá nhân nữ, xếp sau Nguyễn Thảo My. Bốn năm sau, cả hai tiếp tục là đồng đội trong màu áo Hà Nội, nhưng vị thế của Chúc An đã khác rất nhiều. Từ một golfer trẻ giàu triển vọng, cô trở lại với tư cách đương kim vô địch quốc gia ba năm liên tiếp, chủ nhân tấm HCĐ SEA Games và vận động viên đang thi đấu trong hệ thống golf đại học Mỹ.

Chính sự thay đổi ấy khiến mục tiêu tại Vinpearl Golf Léman trở nên đặc biệt. Nếu đăng quang, Chúc An sẽ lần thứ tư liên tiếp vô địch quốc gia, nối dài kỷ lục do chính mình thiết lập. Đồng thời, cô còn có cơ hội giành tấm HCV cá nhân Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên trong sự nghiệp, hoàn thiện bộ sưu tập thành tích vốn đã rất đáng nể ở tuổi 18.

Dẫu vậy, hành trình bảo vệ ngôi vương chắc chắn không dễ dàng. Nội dung nữ năm nay quy tụ 20 golfer, trong đó có những gương mặt nhiều kinh nghiệm như Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, cùng các đối thủ đáng chú ý Nguyễn Viết Gia Hân, Park Ha Na và Arena Trần. Đặc biệt, Gia Hân từng hai lần về nhì tại Giải Vô địch Golf Quốc gia gần nhất, trong khi Thảo My là đương kim HCV cá nhân nữ Đại hội năm 2022.

Với Lê Chúc An, đây không đơn thuần là hành trình bảo vệ một danh hiệu. Giải đấu còn đánh dấu cuộc trở lại của cô sau những tháng đầu tiên học tập, tập luyện và thi đấu tại Mỹ, nơi bản thân đang từng bước tiếp cận những tiêu chuẩn mới của golf đỉnh cao.

Ba lần vô địch quốc gia liên tiếp đã giúp Chúc An đi vào lịch sử, nhưng cũng đặt ra thử thách phải tiếp tục vượt qua chính mình. Nếu những danh hiệu đầu tiên là thành quả của tài năng, đam mê và sự hy sinh, thì mục tiêu lần thứ tư đăng quang đòi hỏi bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ: biết giữ sự tập trung khi được đánh giá cao, biết đứng dậy sau những cú đánh không như ý và biết chớp lấy cơ hội ở thời điểm quyết định.

Từ cô bé từng xúc động bật khóc vì cú hole-in-one tại Hải Phòng năm 2022, Lê Chúc An giờ đây trở lại sân chơi quốc gia với vị thế và những kỳ vọng hoàn toàn khác. Phía trước cô là cơ hội trở thành nhà vô địch bốn năm liên tiếp, đồng thời lần đầu giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc. Đó sẽ là một dấu mốc mới trên hành trình của golfer 18 tuổi, người đang từng bước đưa những giấc mơ của golf nữ Việt Nam vươn xa hơn.