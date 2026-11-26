Lê Chúc An: 'Chức vô địch ngoài kỳ vọng, HCV Đại hội đầy tự hào'
Vừa trở về Việt Nam và không có thời gian làm quen sân, Lê Chúc An chỉ đặt mục tiêu thi đấu hết mình và đóng góp tốt nhất cho đội tuyển Hà Nội. Golfer sinh năm 2008 thấy bất ngờ khi đăng quang lần thứ tư liên tiếp tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, đồng thời giành HCV cá nhân nữ ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/le-chuc-an-chuc-vo-dich-ngoai-ky-vong-hcv-dai-hoi-day-tu-hao-post1897748.tpo