Chiều 26/11, kình ngư Phạm Thị Vân xuất sắc giành HCV nội dung 50m bướm nữ với thành tích 27 giây 06, phá kỷ lục quốc gia cũ 27 giây 31. Đây là HCV thứ 7 của đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời là HCV đầu tiên của Bơi Thanh Hóa tại Đại hội năm nay. Trước đó, Wushu và Xe đạp lần lượt giành 1 HCV, 1 HCB, trong khi Taekwondo đóng góp thêm 1 HCB và 1 HCĐ, nâng tổng thành tích của đoàn lên 7 HCV, 20 HCB và 24 HCĐ.