Lê Chí Đăng Minh: Hotboy GenZ tốt nghiệp thạc sĩ tuổi 24

Vừa học, vừa làm để tích lũy kinh nghiệm

Ban ngày làm việc tại doanh nghiệp, buổi tối đến giảng đường, sau giờ học lại dành thời gian nghiên cứu luận văn. Đó là lịch sinh hoạt mà Lê Chí Đăng Minh (sinh năm 2002), duy trì trong thời gian theo học chương trình thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Đăng Minh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở tuổi 24. Đằng sau dấu mốc này là gần hai năm kết hợp công việc, học tập và hoạt động sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Được biết, sau khi tốt nghiệp cử nhân, Minh lựa chọn tiếp tục học cao học tại chính ngôi trường đã gắn bó trong những năm đại học. Thay vì tạm dừng việc học để tập trung hoàn toàn cho công việc, anh muốn bổ sung kiến thức kinh tế và tư duy quản trị ngay trong quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Lê Chí Đăng Minh hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế ở tuổi 24.

“Tôi không nghĩ việc nâng cao học vị và tích lũy kinh nghiệm thực tế là hai con đường đối lập. Khi kỹ năng thực thi đã có nền tảng, tôi muốn hoàn thiện tư duy quản trị để tiếp cận các bài toán kinh doanh ở góc độ toàn diện hơn”, Minh chia sẻ.

Trước khi theo học thạc sĩ, Minh đã dành thời gian tìm hiểu những kỹ năng phục vụ công việc Marketing như thiết kế, dựng video, sáng tạo nội dung và nghệ thuật số. Anh cũng xây dựng một kênh YouTube bằng tiếng Anh, xem đây là môi trường thực hành các kỹ năng truyền thông và tiếp cận người xem trên nền tảng số.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh làm chuyên viên Marketing tại một hệ thống trường quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc ban ngày và lịch học từ 18 giờ đến 21 giờ khiến quỹ thời gian cá nhân thu hẹp đáng kể. Sau giờ lên lớp, anh tiếp tục dành thời gian nghiên cứu tài liệu, hoàn thiện luận văn.

Theo Minh, thử thách không chỉ nằm ở lịch trình dày đặc mà còn đến từ sự khác biệt về kinh nghiệm giữa các học viên. Trong lớp có những người đã làm việc nhiều năm, thậm chí đảm nhiệm vị trí quản lý, trong khi anh thuộc nhóm ít tuổi nhất.

Để theo kịp các nội dung thảo luận, Minh duy trì thói quen đọc thông tin kinh tế hằng ngày, tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động doanh nghiệp.

Một dấu mốc đáng nhớ đối với Minh là buổi bảo vệ luận văn sau 6 tháng nghiên cứu. Anh cho biết, niềm vui của bố mẹ khi con hoàn thành chương trình học là động lực để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới.

Minh kể, bố anh mỗi ngày di chuyển khoảng 70 km bằng xe máy để đến nơi làm việc tại một công ty nội thất. Mẹ anh thường dậy từ sáng sớm, lấy hàng rồi chở quần áo ra chợ bán lẻ. Những vất vả của cha mẹ trở thành động lực để Minh đặt mục tiêu học tập và phát triển bản thân.

Từ kiến thức giảng đường đến mục tiêu nghề nghiệp

Với Lê Chí Đăng Minh, việc hoàn thành chương trình thạc sĩ không đồng nghĩa quá trình học tập đã kết thúc. Anh nhìn nhận bằng cấp là một phần trong hành trang nghề nghiệp, bên cạnh ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tế và khả năng tự học.

Minh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ sau sáu tháng nghiên cứu.

“Việc hoàn thành chương trình thạc sĩ giúp tôi bổ sung kiến thức chuyên môn và tư duy quản trị hệ thống. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả năng vận dụng những kiến thức đó vào công việc thực tế”, Minh chia sẻ.

Quan điểm này cũng thể hiện qua cách anh duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trong thời gian đi học và đi làm. Trong những năm đại học, Minh dành nhiều thời gian tự học các kỹ năng liên quan đến Marketing như sáng tạo nội dung, thiết kế, dựng video và Digital Art. Anh đồng thời xây dựng một kênh YouTube sản xuất nội dung bằng tiếng Anh. Sau một năm hoạt động, kênh nhận Nút Bạc YouTube vào năm 2022. Đến nay, nền tảng này có hơn 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Minh cho biết hiện làm việc tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tìm cách vận dụng kiến thức quản trị vào quá trình thực hiện công việc.

Mục tiêu nghề nghiệp mà Minh đặt ra là hướng tới vị trí Giám đốc Marketing trước tuổi 30. Để chuẩn bị cho định hướng này, anh cho rằng bản thân cần tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm quản lý và nâng cao năng lực lãnh đạo.

Bên cạnh công việc tại doanh nghiệp, Minh dự định duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng số. Với anh, đây vừa là sở thích, vừa là cơ hội tiếp tục rèn luyện những kỹ năng liên quan đến lĩnh vực đang theo đuổi.

Nhìn lại hành trình đã qua, Minh chọn ba từ để mô tả bản thân: kỷ luật, thực chiến và biết ơn. Kỷ luật để duy trì việc học, thực chiến để kiểm nghiệm kiến thức và biết ơn những người đã đồng hành, động viên trong quá trình trưởng thành.

Câu chuyện của Lê Chí Đăng Minh cho thấy một lựa chọn trong quá trình lập nghiệp của người trẻ: không tách rời việc học với công việc, mà tìm cách để hai hoạt động bổ trợ cho nhau. Tấm bằng thạc sĩ là một dấu mốc, còn khả năng vận dụng kiến thức và đáp ứng yêu cầu thực tế vẫn là những thử thách phía trước.