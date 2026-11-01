Lê Châu Giang: Cô bé 9 tuổi và giấc mơ chinh phục sân băng

Vận động viên nhí Lê Châu Giang trong phần biểu diễn Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026. Ảnh: SFV

Từ yêu thích đến chinh phục sân băng

Trượt băng nghệ thuật là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, thể lực, khả năng giữ thăng bằng và cảm thụ âm nhạc. Để thực hiện những cú nhảy, vòng xoay hay các động tác biểu diễn mềm mại, vận động viên phải trải qua quá trình tập luyện công phu.

Với Lê Châu Giang, tình yêu dành cho môn thể thao này bắt đầu từ sự ngưỡng mộ. Nhìn các anh chị trượt băng đẹp mắt, cô bé muốn được thử sức. Những lần đầu đặt chân lên sân băng, cảm giác được lướt đi, xoay vòng và học những động tác mới đã nhanh chóng cuốn hút em.

“Ban đầu, em thấy các anh chị trượt băng rất đẹp nên cũng muốn thử sức. Khi được trượt trên sân băng, em thấy rất vui và càng ngày càng yêu thích môn thể thao này. Em thích nhất cảm giác được lướt trên mặt băng, xoay vòng và học những động tác mới. Mỗi lần làm được động tác khó, em vui lắm!”, Châu Giang chia sẻ.

Từ những động tác cơ bản tại sân băng Vincom Ice Rink Royal City, Châu Giang từng bước làm quen với các kỹ thuật khó hơn, rèn luyện khả năng kiểm soát cơ thể và sự tự tin khi biểu diễn. Dù đến với môn thể thao này chưa lâu, em đã cho thấy năng khiếu và khả năng tiếp thu kỹ thuật đáng chú ý.

Những nỗ lực ấy sớm được đền đáp. Tại giải trượt băng châu Á - Skate Asia 2026 tổ chức ở Malaysia mới đây, cô bé sinh năm 2017 giành một Huy chương vàng và một Huy chương bạc. Đây là dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để em tự tin bước vào những sân chơi lớn hơn. Tháng 10-2026, tại Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia tổ chức ở Hà Nội, Châu Giang tiếp tục khẳng định khả năng khi giành vị trí thứ nhất, đoạt Huy chương vàng nội dung Preliminary Open Level nữ. Thành tích này ghi nhận sự tiến bộ về chuyên môn, đồng thời cho thấy bản lĩnh thi đấu của vận động viên nhí trên sân băng.

Với Châu Giang, những tấm huy chương đầu tiên không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực tập luyện mà còn là động lực để em tiếp tục chinh phục những thử thách mới.

Cô bé 9 tuổi người Hà Nội có niềm đam mê đặc biệt trên sân băng. Ảnh: SFV

Đam mê sau mỗi lần đứng dậy

Để có được những màn trình diễn đẹp mắt, Châu Giang phải trải qua quá trình tập luyện không ít khó khăn. Ngay từ những ngày đầu, giữ thăng bằng và trượt trên một chân đã là thử thách lớn. Những cú ngã liên tiếp, những lần phải thực hiện đi thực hiện lại một động tác không khiến cô bé nản chí.

“Lúc mới tập, em thấy giữ thăng bằng và trượt trên một chân rất khó. Có lúc em bị ngã nhiều lần, nhưng vẫn đứng dậy tập tiếp. Có những hôm em cũng mệt, nhưng vì rất yêu trượt băng và muốn tiến bộ nên em lại cố gắng”, Châu Giang kể.

Bên cạnh các bài tập kỹ thuật trên sân băng, em còn phải rèn luyện thể lực, ép dẻo, tăng khả năng giữ thăng bằng và phối hợp động tác. Đây là những yêu cầu quan trọng để vận động viên có thể thực hiện các cú nhảy, vòng xoay với độ khó ngày càng cao.

Huấn luyện viên đội trượt băng Hà Nội Chiêu Linh đánh giá, Châu Giang có khả năng tự tập luyện tốt, tiếp thu nhanh và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu chuyên môn. “Châu Giang có khả năng tự tập rất tốt. Mình có thể chỉ giao bài thôi và đến buổi học ngày hôm sau đã thấy bạn ấy hoàn thành được những nội dung mình yêu cầu”, huấn luyện viên Chiêu Linh chia sẻ.

Điều đáng quý ở cô bé còn là ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện. Để theo đuổi đam mê, Châu Giang đã hứa với bố mẹ phải bảo đảm việc học văn hóa. Vì vậy, em chủ động tận dụng giờ ra chơi, các tiết tự học và cả thời gian di chuyển trên xe để ôn bài, hoàn thành bài tập. Sách vở cũng được mang theo đến sân băng để tranh thủ học trong những khoảng thời gian nghỉ.

Không chỉ yêu thích thể thao, Châu Giang còn là cô bé đa tài với năng khiếu hội họa và âm nhạc. Em yêu thích vẽ, học piano và từng giành danh hiệu quán quân âm nhạc tại trường ở bộ môn này. Những sở thích ấy cũng góp phần hỗ trợ Giang trong quá trình tập luyện trượt băng nghệ thuật. Bởi bên cạnh kỹ thuật, mỗi bài thi còn đòi hỏi vận động viên có khả năng cảm thụ âm nhạc, sáng tạo và truyền tải cảm xúc qua từng chuyển động.

“Em nghĩ vẽ giúp em sáng tạo, còn piano giúp em cảm nhận âm nhạc tốt hơn. Nhờ vậy, em có thể biểu diễn trên sân băng đẹp và có cảm xúc hơn”, Châu Giang chia sẻ.

Sự đồng hành, động viên của gia đình và huấn luyện viên là điểm tựa để cô bé duy trì niềm đam mê. Những tấm huy chương tại Malaysia và giải vô địch quốc gia mới chỉ là bước khởi đầu, bởi Châu Giang vẫn còn nhiều mục tiêu muốn chinh phục.

Châu Giang chia sẻ ước mơ, em sẽ cố gắng tập luyện từng bước theo hướng dẫn của huấn luyện viên, trở thành vận động viên trượt băng thật giỏi, được thi đấu quốc tế và mang huy chương về cho Việt Nam.

Trượt băng nghệ thuật tại Việt Nam vẫn là môn thể thao còn khá mới mẻ, song những gương mặt trẻ giàu năng khiếu và đam mê như Lê Châu Giang đang góp phần tạo thêm sức sống cho bộ môn này. Với cô bé, mỗi lần đứng dậy sau cú ngã, mỗi vòng xoay được hoàn thiện đều là một bước tiến gần hơn tới ước mơ. Và trên mặt băng, hành trình của tài năng nhí Hà Nội vẫn đang tiếp tục, bắt đầu từ tình yêu giản dị nhưng đầy quyết tâm.