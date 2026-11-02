Lễ chào cờ cấp tỉnh tháng 11/2026 diễn ra trang trọng tại Quảng trường 19/8

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh Lễ chào cờ cấp tỉnh tháng 11/2026.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện các cơ quan khối nội chính, tư pháp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường học.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, cùng hát Quốc ca, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và quyết tâm đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu dự Lễ chào cờ cấp tỉnh tháng 11/2026.

Tại buổi lễ, đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ với chủ đề “Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa Việt Nam”.

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ với chủ đề “Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa Việt Nam”.

Nội dung sinh hoạt nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công” tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tinh thần đồng lòng, gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; giữa các dân tộc, cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các lực lượng nghiêm trang trong Lễ chào cờ tháng 11/2026.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hằng năm, tinh thần tương thân, tương ái, ý thức tự quản và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được củng cố. Đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đại đoàn kết, văn hóa được khẳng định là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững. Tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục mang ý nghĩa sâu sắc, đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế phải gắn với xây dựng con người, bồi dưỡng nhân cách, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các đại biểu hát Quốc ca và lắng nghe nội dung sinh hoạt tư tưởng tại Lễ chào cờ cấp tỉnh tháng 11/2026

Nội dung sinh hoạt cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ứng xử văn minh; chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá di sản, đồng thời đấu tranh với những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống và các hành vi không phù hợp với văn hóa.

Đối với Lào Cai, vùng đất biên cương nơi 34 dân tộc anh em cùng chung sống, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự đa dạng về văn hóa không chỉ tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng mà còn là nguồn lực nội sinh quý giá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch và các ngành kinh tế gắn với lợi thế văn hóa địa phương.

Từ đó, nội dung sinh hoạt đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân; các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; quản lý điều hành; tập hợp, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi người dân tích cực gìn giữ phong tục tốt đẹp, sống nghĩa tình, tôn trọng sự khác biệt, chung sức xây dựng gia đình, cộng đồng văn minh, tiến bộ.

Đại biểu các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành của tỉnh dự Lễ chào cờ cấp tỉnh tháng 11/2026.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương 4 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 17.500 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.905 tỷ đồng, bằng 89,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đưa Lào Cai tiếp tục nằm trong nhóm 4 địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố danh sách tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương tại lễ chào cờ.

Đóng góp vào kết quả chung đó, Thuế tỉnh Lào Cai là đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, với tổng thu cân đối đạt 10.588,6 tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán tỉnh giao.

Ba địa phương được biểu dương gồm: UBND xã Trấn Yên, thu ngân sách đạt 155,1 tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 105,8 tỷ đồng, bằng 87,6% kế hoạch; UBND phường Lào Cai, thu ngân sách đạt 3.595,5 tỷ đồng, bằng 93,4% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 351,6 tỷ đồng, bằng 85,8% kế hoạch; UBND phường Văn Phú, thu ngân sách đạt 507 tỷ đồng, bằng 197,3% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,4 tỷ đồng, bằng 84,9% kế hoạch vốn được giao.

Đại biểu đoàn viên, thanh niên, cán bộ Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh tại Lễ chào cờ cấp tỉnh tháng 11/2026.

Cá nhân được biểu dương là đồng chí Trần Minh Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trên cương vị người đứng đầu ngành, đồng chí đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai Chiến dịch 120 ngày đo đạc, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Lào Cai luôn duy trì trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước, hoàn thành kế hoạch của Liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an trước thời hạn 3 tháng. Với thành tích này, đồng chí đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Việc biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Lễ chào cờ cấp tỉnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa cách làm hay, tinh thần trách nhiệm và ý thức nêu gương trong thực thi nhiệm vụ; tạo động lực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.