Lễ cầu siêu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh
Nhiều phật tử, cựu chiến binh và người dân đến Công viên Lê Thị Riêng khi trời còn tối, cùng chư tăng cầu nguyện cho các liệt sĩ trước khi hài cốt được đưa về nghĩa trang an táng, sáng 14/10.
Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán. Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đây từ cuối tháng 5.
Sau thời gian khảo sát, khoanh vùng những vị trí nghi có rãnh mộ tập thể, lực lượng chức năng bắt đầu đào tìm từ cuối tháng 6. Ngày 6/7, các chiến sĩ tìm thấy 7 bộ hài cốt đầu tiên cùng nhiều di vật, trong đó có mẩu giấy đã phai màu nhưng vẫn đọc được tên Huỳnh Văn Quên.
Ông được xác định là tiểu đội phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y dịp Tết Mậu Thân 1968.
Từ 4h, nhiều phật tử mang theo hoa, cờ đến trước lối vào sảnh, chờ buổi lễ bắt đầu. Do Ban tổ chức giới hạn số người vào bên trong, họ phải đứng ở ngoài. Khi chư tăng tụng kinh cầu siêu, đoàn người bên ngoài cũng hòa giọng theo.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/le-cau-sieu-va-tien-dua-731-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-tp-ho-chi-minh-456121.html