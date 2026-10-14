Lễ cầu siêu và tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh

Khoảng 5h, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, cùng tăng ni tụng kinh cầu siêu trước bài vị đặt tại nơi quàn 731 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (áo dài đen), Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cảm ơn chư tăng đã cầu nguyện cho các anh hùng trước lúc về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Nhóm PV)

Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được đặt trong tiểu quách phủ quốc kỳ, bên ngoài là quách kính, phía trước là hoa cúc trắng. (Ảnh: Nhóm PV)

Hòa thượng Thích Lệ Trang cầm nén nhang làm lễ trước chiếc quách đựng bộ hài cốt tập thể, đặt ở vị trí trung tâm nhà quàn. (Ảnh: Nhóm PV)

Hai giờ trước lễ truy điệu, an táng, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. (Ảnh: Nhóm PV)

Sau hơn ba tháng, tổng cộng 731 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập. Ngoài 698 bộ riêng lẻ, 33 hài cốt tìm thấy ở 8 vị trí mộ tập thể được an táng chung thành một bộ. (Ảnh: Nhóm PV)

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán. Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đây từ cuối tháng 5.

Sau thời gian khảo sát, khoanh vùng những vị trí nghi có rãnh mộ tập thể, lực lượng chức năng bắt đầu đào tìm từ cuối tháng 6. Ngày 6/7, các chiến sĩ tìm thấy 7 bộ hài cốt đầu tiên cùng nhiều di vật, trong đó có mẩu giấy đã phai màu nhưng vẫn đọc được tên Huỳnh Văn Quên.

Ông được xác định là tiểu đội phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y dịp Tết Mậu Thân 1968.

Từ 4h, nhiều phật tử mang theo hoa, cờ đến trước lối vào sảnh, chờ buổi lễ bắt đầu. Do Ban tổ chức giới hạn số người vào bên trong, họ phải đứng ở ngoài. Khi chư tăng tụng kinh cầu siêu, đoàn người bên ngoài cũng hòa giọng theo.

Bà Thanh Hường, 45 tuổi, ở khu vực quận Bình Tân cũ, rời nhà từ 3h cho kịp giờ lễ. “Gia đình tôi cũng có người hy sinh trong chiến tranh, nên tôi muốn đến cùng mọi người tiễn đưa các chú, các bác đã nằm xuống năm xưa”, bà nói. (Ảnh: Nhóm PV)

Cựu quân y Lê Thị Tý, 66 tuổi, đến tiễn biệt các liệt sĩ từng chung đơn vị. (Ảnh: Nhóm PV)

Từng chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ trong đội hình Tiểu đoàn hậu cần 340, bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, 82 tuổi, cũng có mặt từ sớm. Theo bà, sau đợt Mậu Thân, tiểu đoàn chỉ còn 6-7 người. ''Tôi rất buồn khi đồng đội mình đã hy sinh. Hôm nay được an ủi phần nào", bà Hiếu cho hay. (Ảnh: Nhóm PV)