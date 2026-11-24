Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu.

Cách đây 140 năm, trên mảnh đất Ba Đình, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược dưới ngọn cờ Cần Vương đã ghi dấu một trang sử đặc biệt hào hùng. Năm 1886, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn 3 làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ và Mỹ Khê, dưới sự lãnh đạo của các thủ lĩnh Phạm Bành, Đinh Công Tráng, Hoàng Bật Đạt cùng các tướng lĩnh, nghĩa sĩ yêu nước. Với thế trận phòng thủ kiên cố, tinh thần chiến đấu quả cảm và sự chở che, góp sức của Nhân dân, căn cứ Ba Đình đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX.

Dẫu thời gian đã làm đổi thay nhiều dấu tích của chiến khu xưa, nhưng hào khí Ba Đình, sự hy sinh của các thủ lĩnh, nghĩa quân vẫn mãi được khắc ghi trong lịch sử, trở thành niềm tự hào thiêng liêng của quê hương.

Trong dòng chảy 140 năm ấy, việc tổ chức lễ cầu siêu ngay tại không gian di tích lịch sử càng thêm ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những người đã dâng hiến tuổi đời, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo xã Ba Đình dâng hương tưởng niệm các tướng lĩnh, nghĩa quân Khởi nghĩa Ba Đình.

Lễ cầu siêu là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người đối với lịch sử quê hương. Từ hào khí Ba Đình năm xưa, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên tiếp tục được hun đúc, trở thành nguồn động lực để các thế hệ hôm nay gìn giữ di sản, phát huy giá trị lịch sử, chung sức xây dựng quê hương Ba Đình ngày càng phát triển.