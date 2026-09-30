Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Dự lễ cầu siêu có bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; lãnh đạo phường Hà Nam; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các Ban Đại diện Phật giáo liên xã, phường trong toàn tỉnh; đông đảo Phật tử và thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh độc lập, tự do của Tổ quốc

Mở đầu chương trình, trong không khí trang nghiêm, toàn thể hội chúng dành phút mặc niệm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt là 10 nữ dân quân phòng không Lam Hạ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Hà đã nhắc lại những năm tháng chiến đấu hào hùng, tưởng nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của 10 nữ dân quân phòng không Lam Hạ cùng các anh hùng liệt sĩ.

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu khai mạc

"Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng sự hy sinh của những người con Lam Hạ vẫn được các thế hệ hôm nay thành kính tưởng nhớ. Các chị đã gửi lại tuổi xuân, những ước mơ và khát khao của tuổi trẻ để góp phần bảo vệ quê hương, đất nước. Sự hy sinh ấy trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, ý chí minh cường và tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc.", Hòa thượng bày tỏ.

Hòa thượng chia sẻ lễ tưởng niệm để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và trách nhiệm giữ thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Khóa lễ tụng kinh cầu nguyện

Tại lễ cầu siêu, chư tôn đức đã cử hành các nghi thức: cúng tiếp linh, cúng Phật cầu siêu, tụng kinh A Di Đà và thắp hoa đăng để cầu nguyện cho hương linh chư vị tiền bối hữu công; chư vị anh hùng liệt sĩ, mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được siêu sinh Tịnh độ.

Mười nữ dân quân Lam Hạ lần lượt như hy sinh trong các trận đấu. Ngày 10-1-1966, sáu chị Đinh Thị Tâm, Phan Thị Tuyết, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi hy sinh ở hậu pháo 37mm. Ngày 10-9-1966, ba chị Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp và Nguyễn Thị Oánh hy sinh tại vòng địa pháo 100mm. Chị Đặng Thị Chung hy sinh ngày 7-7-1967 tại bối cảnh pháo 57mm. Các chị đã cùng đồng đội chiến đấu, bảo vệ những tuyến đường giao thông trọng yếu qua vùng Phủ Lý trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ