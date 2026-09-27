Lễ cầu an của người Ba Na gửi gắm ước vọng bình yên, no đủ
Lễ cầu an của đồng bào Ba Na ở Tây Nguyên là nghi lễ truyền thống, gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình yên, mùa màng bội thu. Được gìn giữ qua nhiều thế hệ, lễ hội còn là dịp gắn kết cộng đồng, trao truyền phong tục, cồng chiêng, điệu xoang và giá trị văn hóa đặc sắc.
Theo quan niệm của đồng bào Ba Na, lễ cầu an được tổ chức với mong muốn xua đuổi những điều xấu, dịch bệnh, tai ương và các thế lực siêu nhiên không tốt ra khỏi buôn làng. Người dân cầu mong các thành viên trong cộng đồng khỏe mạnh, gia đình ấm no, cuộc sống yên bình, sản xuất thuận lợi và các vụ mùa đạt năng suất cao.
Lễ hội thường được tổ chức vào khoảng tháng 11 - 12 dương lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong. Đây là thời điểm người dân tạm gác công việc nương rẫy để cùng nhau chuẩn bị nghi lễ, tạ ơn thần linh và cầu mong một năm mới thuận lợi.
Theo những câu chuyện được lưu truyền trong cộng đồng, lễ cầu an bắt nguồn từ thời xa xưa, khi buôn làng từng xảy ra dịch bệnh, điều kiện thuốc men còn thiếu thốn khiến nhiều người tử vong. Dân làng đã tổ chức lễ cúng, cầu xin các Yang - thần linh theo tín ngưỡng truyền thống - che chở, xua đuổi tà ma và bệnh tật. Từ đó, nghi lễ được duy trì và truyền lại qua nhiều thế hệ.
Trước ngày tổ chức, già làng cùng dân làng phát dọn đường đi, vệ sinh khu vực sinh hoạt chung, sửa sang nhà Rông, bến nước và chuẩn bị không gian làm lễ. Tùy điều kiện của từng buôn làng, lễ vật dâng cúng thần linh gồm lợn, gà, rượu cần và những sản vật phù hợp.
Đến ngày lễ, người dân tập trung tại khu vực nhà Rông. Già làng là người chủ trì, hướng dẫn chuẩn bị lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng. Trong lời khấn, già làng cầu mong thần linh bảo vệ buôn làng khỏi bệnh tật, tai họa; phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, lúa ngô đầy kho, cuộc sống ngày càng no đủ.
Sau phần lễ, không khí buôn làng trở nên sôi động với tiếng cồng chiêng và những vòng xoang truyền thống. Người dân cùng chung vui, uống rượu cần, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ cầu an còn là không gian bảo tồn văn hóa của đồng bào Ba Na. Thông qua nghi lễ, tiếng cồng chiêng, điệu xoang và phong tục cộng đồng, thế hệ trẻ có thêm cơ hội hiểu về truyền thống của cha ông, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong đời sống hôm nay.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/le-cau-an-cua-nguoi-ba-na-gui-gam-uoc-vong-binh-yen-no-du-post1389287.html