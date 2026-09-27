Lễ cầu an của người Ba Na gửi gắm ước vọng bình yên, no đủ

Theo quan niệm của đồng bào Ba Na, lễ cầu an được tổ chức với mong muốn xua đuổi những điều xấu, dịch bệnh, tai ương và các thế lực siêu nhiên không tốt ra khỏi buôn làng. Người dân cầu mong các thành viên trong cộng đồng khỏe mạnh, gia đình ấm no, cuộc sống yên bình, sản xuất thuận lợi và các vụ mùa đạt năng suất cao.

Lễ hội thường được tổ chức vào khoảng tháng 11 - 12 dương lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong. Đây là thời điểm người dân tạm gác công việc nương rẫy để cùng nhau chuẩn bị nghi lễ, tạ ơn thần linh và cầu mong một năm mới thuận lợi.

Theo những câu chuyện được lưu truyền trong cộng đồng, lễ cầu an bắt nguồn từ thời xa xưa, khi buôn làng từng xảy ra dịch bệnh, điều kiện thuốc men còn thiếu thốn khiến nhiều người tử vong. Dân làng đã tổ chức lễ cúng, cầu xin các Yang - thần linh theo tín ngưỡng truyền thống - che chở, xua đuổi tà ma và bệnh tật. Từ đó, nghi lễ được duy trì và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Trước ngày tổ chức, già làng cùng dân làng phát dọn đường đi, vệ sinh khu vực sinh hoạt chung, sửa sang nhà Rông, bến nước và chuẩn bị không gian làm lễ. Tùy điều kiện của từng buôn làng, lễ vật dâng cúng thần linh gồm lợn, gà, rượu cần và những sản vật phù hợp.

Đến ngày lễ, người dân tập trung tại khu vực nhà Rông. Già làng là người chủ trì, hướng dẫn chuẩn bị lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng. Trong lời khấn, già làng cầu mong thần linh bảo vệ buôn làng khỏi bệnh tật, tai họa; phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, lúa ngô đầy kho, cuộc sống ngày càng no đủ.

Sau phần lễ, không khí buôn làng trở nên sôi động với tiếng cồng chiêng và những vòng xoang truyền thống. Người dân cùng chung vui, uống rượu cần, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ cầu an còn là không gian bảo tồn văn hóa của đồng bào Ba Na. Thông qua nghi lễ, tiếng cồng chiêng, điệu xoang và phong tục cộng đồng, thế hệ trẻ có thêm cơ hội hiểu về truyền thống của cha ông, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong đời sống hôm nay.

Tiếng trống vang lên từ nhà Rông, góp phần báo hiệu buôn làng bước vào không gian của lễ cầu an truyền thống.

Trước khi lễ cầu an diễn ra, các thành viên trong cộng đồng Ba Na cùng tập trung, trao đổi và chuẩn bị những công việc cần thiết cho nghi lễ truyền thống.

Đồng bào Ba Na rời nhà Rông, tập trung về khu vực tổ chức lễ cầu an của cộng đồng.

Phụ nữ chuẩn bị lương thực, lễ vật cho lễ cầu an.

Lợn, gà cùng các lễ vật truyền thống được chuẩn bị chu đáo để dâng cúng thần linh trong lễ cầu an.

Những người phụ nữ Ba Na mang lễ vật đến khu vực hành lễ, chuẩn bị cho các nghi thức cầu an.

Lễ vật được sắp đặt tại không gian hành lễ trước sự chứng kiến và tham gia của đông đảo người dân trong buôn.

Các thành viên trong cộng đồng cùng hoàn tất việc sắp đặt lễ vật, chuẩn bị bước vào phần nghi lễ chính.

Người chủ trì thực hiện nghi thức cầu khấn, gửi gắm mong ước thần linh che chở cho dân làng khỏe mạnh, bình an và mùa màng thuận lợi.

Một nghi thức trong lễ cầu an được thực hiện với mong muốn xua đi điều không may, cầu bình yên cho cộng đồng.

Đồng bào Ba Na thực hiện nghi thức truyền thống trong không gian lễ cầu an, thể hiện sự gắn kết giữa đời sống cộng đồng và tín ngưỡng dân gian.

Sau phần nghi lễ, tiếng trống cùng các nhạc cụ truyền thống vang lên, mở đầu cho phần hội của cộng đồng Ba Na.

Những thiếu nữ Ba Na hòa mình trong điệu xoang truyền thống, tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi sau phần lễ.

Đồng bào Ba Na cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khép lại lễ cầu an trong không khí đoàn kết, vui tươi của cộng đồng.