Lễ bế mạc Liên hoan tiếng hát dân ca Người cao tuổi khu vực III các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng năm 2026

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Lam, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam trao giải xuất sắc cho Đội Nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; Hội NCT 5 tỉnh, thành phố (Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh) cùng hơn 700 đại biểu là hội viên NCT và nhân dân đến cổ vũ, động viên.

Chương trình diễn ra trong thời gian 2 ngày (24 -25/9) với sự tham gia của 75 đại biểu đại diện cho 5 Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT các tỉnh, thành phố trong khu vực. Các đoàn đã mang đến Liên hoan nhiều tiết mục dân ca đặc sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, vẻ đẹp văn hóa truyền thống con người Việt Nam. Thông qua những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc mỗi vùng quê góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của mỗi người dân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, các tiết mục nghệ thuật đã thể hiện sự sáng tạo và có chiều sâu về nội dung.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại Liên hoan, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Điểm đặc biệt của Liên hoan không chỉ nằm ở những tiết mục được dàn dựng công phu mà còn ở thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau. Sự tham gia đầy trách nhiệm của các hội viên Hội NCT và diễn viên NCT các tỉnh, thành phố chính là thành công lớn của Liên hoan. Từ những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian, các làn điệu dân ca truyền thống của các vùng miền trong khu vực. Liên hoan cũng là dịp để NCT các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; tạo sân chơi bổ ích cho NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và là tấm gương sáng cho con, cháu học tập noi theo; xây dựng tổ chức Hội NCT ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc..

Ghi nhận sự quan tâm của các cấp, ngành đối với các hoạt động phong trào của Hội NCT tại các địa phương, ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát dân ca NCT với các tiết mục đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT khu vực III các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng trong 2 ngày qua. Từ thành công của Liên hoan sẽ là tiền đề để tiếp tục nhân rộng, củng cố và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ của NCT trong khu vực. Đồng thời, đề nghị các cấp hội tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường thuận lợi để NCT phát huy khả năng, kinh nghiệm, năng khiếu nghệ thuật. Chủ động phối hợp để duy trì, nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, qua đó, khẳng định vai trò “Tuổi cao chí khí càng cao”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam mong muốn các diễn viên NCT sau khi trở về địa phương sẽ trở thành những hạt nhân nòng cốt, những tuyên truyền viên tích cực truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn vững chắc bản sắc văn hóa nghệ thuật các dân tộc Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển.

Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam và Hội NCT tỉnh trao tặng đội hát dân ca xuất sắc nhất.

Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam và Hội NCT tỉnh trao giấy chứng nhận tôn vinh 2 cụ cao tuổi nhất tham gia Liên hoan.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tặng Cờ và trao thưởng của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, 1 giải Xuất sắc thuộc về Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Ninh Bình; 2 giải Nhất thuộc về Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT thành phố Hà Nội và Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT thành phố Bắc Ninh; 2 giải Nhì thuộc về Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT thành phố Hải Phòng và Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao giải: Tiết mục xuất sắc nhất; Đội có trang phục đẹp nhất; Đội có màn giới thiệu đặc sắc nhất cho các tập thể và thí sinh cao tuổi nhất…

Lãnh đạo doanh nghiệp trao tặng quà cho các Đội tham gia Liên hoan.

Nhân dịp này, Công ty SMART A (Hà Nội) đã trao 600 suất quà tặng cho các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Liên hoan và tặng mỗi Đoàn 3 triệu đồng.