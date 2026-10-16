Ngày 12/10, Ewoosoft Việt tổ chức Lễ bế giảng và trao thưởng Khóa học Công nghệ thông tin Ước mơ Ewoosoft mùa 2 tại khách sạn Fraser Residence, Hà Nội. Sự kiện đánh dấu chặng đường 14 tháng học tập của các học sinh THPT tỉnh Thái Nguyên, đồng thời tổng kết những kết quả đạt được trong quá trình đào tạo. Tham dự chương trình có đại diện Ewoosoft Việt, Hội Khuyến học và các cơ quan lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Hàn – Việt (KCCC), đội ngũ giảng viên, giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh cùng các em học sinh.

Khóa học Công nghệ thông tin Ước mơ Ewoosoft mùa 2 là chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) do Ewoosoft Việt phối hợp với Vatech Việt triển khai, hướng tới nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tại tỉnh Thái Nguyên. Ewoosoft Việt là doanh nghiệp tại Việt Nam thuộc Vatech Networks, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế nha khoa.

Chương trình diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 10/2026, tập trung đào tạo kỹ năng phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Dart và nền tảng Flutter. Trong tổng số 20 học sinh tham gia khóa học cơ bản, 8 em tiếp tục hoàn thành chương trình nâng cao và được trao chứng nhận tốt nghiệp.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình chú trọng thực hành và vận dụng kiến thức vào các dự án công nghệ. Đội ngũ nhân viên Ewoosoft Việt tham gia với vai trò cố vấn (mentor), trực tiếp hướng dẫn học sinh qua các buổi học trực tuyến và trực tiếp, hỗ trợ phát triển dự án, giải đáp vấn đề chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Qua đó, các em có cơ hội tìm hiểu về công việc của lập trình viên, đồng thời định hướng học tập và nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các học sinh tốt nghiệp mùa 1 cũng tiếp tục đồng hành cùng chương trình thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn ngành học và xét tuyển đại học, giúp các thế hệ học sinh có thêm thông tin tham khảo và động lực trên hành trình học tập.

Tại lễ bế giảng, các nhóm học sinh trình bày những dự án cuối khóa do mình phát triển, thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và những kỹ năng tích lũy trong suốt quá trình học tập. Đây cũng là dịp để các em rèn luyện khả năng thuyết trình, giới thiệu sản phẩm và chia sẻ ý tưởng trước đại diện doanh nghiệp, giảng viên và khách mời.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Tae-hyung, Tổng Giám đốc Ewoosoft Việt, bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ tạo thêm cơ hội để học sinh phát triển năng lực và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Ông cũng chia sẻ mong muốn tiếp tục triển khai mùa 3, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Thái Nguyên và Vatech Networks, đồng thời tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh Khóa học Công nghệ thông tin Ewoosoft, Vatech Networks còn triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Thái Nguyên. Tiêu biểu là chương trình học bổng Dream Seed, kết nối nhân viên doanh nghiệp với học sinh theo hình thức đồng hành 1:1 và hỗ trợ học bổng, cùng chương trình Lớp học tiếng Hàn Dream Seed dành cho học sinh THCS.

Thông qua các sáng kiến này, Vatech Networks tiếp tục hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng và định hướng tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.