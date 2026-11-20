Quang cảnh lễ bàn giao.

Dự Lễ bàn giao có Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện các phòng chức năng Sở Y tế. Đại diện Dự án có ông Kim Bounggui - Trưởng đại diện Tổ chức Chăm sóc sức khỏe Quốc tế Hàn Quốc; ThS.BS. Nguyễn Thanh Hà - Cán bộ Quản lý Dự án, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cùng đoàn công tác và các đơn vị thụ hưởng dự án...

Lãnh đạo Sở Y tế, đại diện UNDP trao thiết bị công nghệ thông tin cho Trạm Y tế các phường: Đoàn Kết, Tân Phong.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện UNDP đã bàn giao 13 bộ thiết bị công nghệ thông tin cho ngành Y tế Lai Châu, đưa vào sử dụng tại 13 trạm y tế xã, phường, phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh từ xa. Mỗi bộ thiết bị gồm: máy tính để bàn, camera tích hợp microphone và loa ngoài. Các trạm y tế được tiếp nhận thiết bị gồm các xã, phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Tả Lèng, Khổng Lào, Mường Khoa, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Sìn Hồ, Bum Tở, Bum Nưa, Mường Tè, Pa Ủ và Nậm Hàng.

Dự án “Ứng dụng y tế từ xa nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam” được Bộ Y tế phối hợp với UNDP khởi động từ tháng 11 năm 2024, với nguồn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Chăm sóc sức khỏe Quốc tế Hàn Quốc (KOFIH). Lai Châu là một trong 10 tỉnh được thụ hưởng dự án.

Cán bộ Quản lý dự án, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phát biểu tại lễ bàn giao.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế nêu rõ: Việc trang bị thiết bị công nghệ thông tin sẽ tạo điều kiện để các trạm y tế triển khai hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh từ xa; giúp người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, giảm thời gian và chi phí đi lại khi tiếp cận dịch vụ y tế. Thông qua kết nối trực tuyến, bác sĩ tuyến trên có thể tư vấn, hỗ trợ chẩn đoán, hướng dẫn điều trị và chỉ định sử dụng thuốc cho người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh từ xa tại Trạm Y tế xã Tân Uyên.

Sau lễ bàn giao, đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ khám, chữa bệnh từ xa tại Trạm Y tế xã Tân Uyên.