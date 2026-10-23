Lễ bàn giao nhà 'Đại đoàn kết' cho hộ nghèo

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình ông Hồ Quốc Việt - Ảnh: Hoàng Hùng

Hộ gia đình ông Hồ Quốc Việt thuộc diện hộ nghèo ở thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp, hiện đang gặp khó khăn về nhà ở. Trước nhu cầu cấp thiết về nơi ở ổn định cho người dân, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh do Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng khối đã quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình với số tiền 100 triệu đồng. Sau gần 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà có diện tích hơn 60m2 đã hoàn thiện và bàn giao cho gia đình ông Hồ Quốc Việt đưa vào sử dụng.

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị trao tặng quà cho người dân - Ảnh: Hoàng Hùng

Hằng năm, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh còn tích cực đóng góp, vận động nguồn kinh phí từ cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, "Tương thân tương ái", trách nhiệm và sự quan tâm của Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đối với người dân trên địa bàn.