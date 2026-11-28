Lê Bá Thự - Nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Ba Lan
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn chương và dịch thuật, nhà văn, dịch giả Lê Bá Thự đã bền bỉ trở thành cầu nối văn hóa Việt Nam - Ba Lan. Những đóng góp của ông tiếp tục được ghi nhận khi được trao Giải thưởng Polonicum 2026 của Đại học Tổng hợp Warszawa, dành cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Ba Lan ra thế giới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/le-ba-thu-nhip-cau-van-hoa-viet-nam-ba-lan-246261128181616251.htm