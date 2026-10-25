Lễ an vị Phật, khánh tạ Tam bảo tịnh thất Liên Nghiêm (xã Hưng Long, TP.HCM)

Chư tôn đức chứng minh

Buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Phước Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Huệ Minh, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh (cũ); Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Phương, viện chủ chùa Liên Hoa; Ni sư Thích nữ Như Lan, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Thành phố; bà Đinh Thị Phương Thảo, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long; cùng đại diện các ban, ngành xã; đông đảo Phật tử gần xa tham dự.

Sư cô Thích nữ Huệ Bảo, trụ trì tịnh thất Liên Nghiêm nêu lại quá trình hình thành và phát triển ngôi Tam bảo

Được biết, thuở ban đầu, tịnh thất Liên nghiêm là một am thất nhỏ do Sư cô Thích nữ Tâm Phương lập nên vào năm 2001 để tu tập. Sau khi Sư cô Tâm Phương viên tịch vào năm 2011, Sư cô Thích nữ Huệ Bảo về tiếp nối giữ gìn. Đến năm 2014, tịnh thất Liên Nghiêm được chính thức gia nhập GHPGVN. Năm 2017, Giáo hội bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Huệ Bảo đảm nhận trụ trì tịnh thất Liên Nghiêm.

Từ đó, Sư cô trụ trì bắt đầu mở các khóa tu, lớp giáo lý, đạo tràng niệm Phật, tổ chức phóng sinh… thu hút đông đảo Phật tử tham dự. Với tâm nguyện mở rộng đạo tràng để đáp ứng nhu cầu chư Ni và Phật tử về tu học, Sư cô đã mua thêm mảnh đất cạnh chùa. Ngày 19-6-Ất Tỵ (2025), Sư cô trụ trì chính thức khởi công xây dựng, trùng tu ngôi Tam bảo.

Chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền tặng quà chúc mừng

“Qua một năm xây dựng, từ mái chùa đơn sơ nhỏ hẹp trở thành ngôi Tam bảo khang trang, đó là tâm nguyện của chúng con ấp ủ bấy lâu nay, là niềm vui vô tận vì đã có nơi để chư Ni, Phật tử về tu học.”, Sư cô Thích nữ Huệ Bảo bày tỏ.

Nhân đây, Sư cô trụ trì tịnh thất Liên Nghiêm cũng tri ân các cấp Giáo hội và chính quyền địa phương, Hòa thượng Ân sư Thích Phước Đức, Ni sư Thích nữ Như Lan, chư tôn đức, các đơn vị, Phật tử, mạnh thường quân đã hỗ trợ, tạo thuận duyên để việc xây dựng ngôi Tam bảo được thành tựu.

Hòa thượng Thích Phước Đức ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Đức tán thán công đức và hoan hỷ trước sự nỗ lực của Sư cô trụ trì cùng toàn thể Phật tử tịnh thất Liên Nghiêm đã xây dựng ngôi Tam bảo hoàn thành viên mãn.

Cũng tại buổi lễ, nhiều phần quà từ chư tôn đức, các đơn vị, Phật tử gửi tặng chúc mừng chư Ni tịnh thất Liên Nghiêm.

Chư tôn đức cắt băng khánh thành, niêm hương an vị Phật

Trong niềm hoan hỷ, chư tôn đức đã quang lâm trước tiền sảnh chánh điện cử hành nghi thức cắt băng khánh thành; niêm hương an vị Phật, sái tịnh ngôi Tam bảo, chính thức đưa công trình vào phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng.

Trao tặng 300 phần quà đến người nghèo tại địa phương

Dịp này, tịnh thất Liên Nghiêm cũng tổ chức lễ phóng sinh và trao tặng 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng đến người nghèo tại địa phương.