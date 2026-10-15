LĐBĐ Việt Nam mở rộng cơ hội chơi bóng cho trẻ em gái từ 6-9 tuổi

Lễ ra mắt Chương trình bóng đá dành cho trẻ em gái từ 6-9 tuổi diễn ra sáng 15.10

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án phát triển bóng đá nữ giai đoạn 2024-2027 do UEFA và AFC hỗ trợ, được LĐBĐ Việt Nam triển khai từ năm 2024.

Sau năm đầu thực hiện, chương trình tiếp tục được mở rộng với những nội dung phù hợp hơn cho trẻ em gái ở độ tuổi bắt đầu làm quen với bóng đá.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc giới thiệu cuốn sổ tay hướng dẫn bóng đá dành cho trẻ em gái từ 6-9 tuổi. Tài liệu được xây dựng theo hướng gần gũi, sinh động, giúp các em tiếp cận môn thể thao này thông qua những hoạt động vận động, trò chơi và bài tập phù hợp với lứa tuổi.

Thay vì chú trọng kết quả thi đấu, chương trình tập trung tạo môi trường vui vẻ, an toàn để trẻ làm quen với trái bóng, từng bước phát triển kỹ năng cơ bản, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội.

Thông qua các hoạt động của chương trình Magic Moves, các em được khuyến khích chủ động khám phá khả năng, tự tin thể hiện bản thân và hình thành thói quen vận động tích cực.

Bà Emily Shaw, Trưởng Văn phòng Điều hành và Quan hệ quốc tế của UEFA, đánh giá cao ý nghĩa của những chương trình dành riêng cho trẻ em gái.

Theo đại diện UEFA, việc tạo cơ hội tiếp cận bóng đá ngay từ nhỏ có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các em tham gia thể thao, nuôi dưỡng niềm đam mê và xây dựng sự tự tin.

UEFA bày tỏ sự tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, góp phần phát triển môi trường tập luyện thân thiện, tích cực cho trẻ em gái.

Trong thông điệp gửi tới lễ ra mắt, Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor John nhấn mạnh bóng đá phong trào là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá nữ.

Ông cho rằng việc đầu tư cho các lứa tuổi nhỏ không chỉ góp phần mở rộng số lượng người tham gia mà còn tạo tiền đề nâng cao chất lượng bóng đá nữ trong tương lai. Những trải nghiệm tích cực từ sớm có thể trở thành động lực để các em tiếp tục gắn bó với môn thể thao này.

Về phía LĐBĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định việc phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ là một trong những định hướng được Liên đoàn chú trọng.

Theo ông, đây là năm thứ hai chương trình được triển khai với sự hỗ trợ của UEFA và AFC. LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhằm tạo thêm điều kiện để trẻ em gái được tiếp xúc với bóng đá theo phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng vận động.

Ở độ tuổi 6-9, điều quan trọng nhất không phải là đào tạo các em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ đầu, mà là giúp trẻ cảm nhận được niềm vui khi chơi bóng, hình thành sự yêu thích và có những trải nghiệm tích cực.

Bên cạnh phát triển thể chất, chương trình còn hướng tới những giá trị giáo dục thông qua thể thao. Việc cùng nhau tập luyện, phối hợp và tham gia các trò chơi bóng đá giúp trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và khả năng hòa nhập với bạn bè.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Anh Tú phát biểu

Đối với bóng đá nữ Việt Nam, việc mở rộng cơ hội tham gia cho trẻ em gái cũng có ý nghĩa trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Khi ngày càng nhiều trẻ được làm quen với bóng đá, các câu lạc bộ và cơ sở đào tạo sẽ có thêm điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt tiềm năng.

Để chương trình phát huy hiệu quả lâu dài, sự phối hợp giữa LĐBĐ Việt Nam, UEFA, AFC, các câu lạc bộ và trường học được xác định là yếu tố quan trọng trong việc duy trì và mở rộng hoạt động.

Thông qua Magic Moves, LĐBĐ Việt Nam kỳ vọng bóng đá sẽ trở thành hoạt động thể thao gần gũi, dễ tiếp cận hơn với trẻ em gái, giúp các em phát triển toàn diện và tự tin theo đuổi niềm đam mê.

Từ những bước chạy và lần chạm bóng đầu tiên, chương trình hướng tới xây dựng nền tảng bền vững cho phong trào bóng đá nữ, đồng thời góp phần nuôi dưỡng thế hệ cầu thủ tương lai của bóng đá Việt Nam.