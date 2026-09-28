LĐBĐ Việt Nam hỗ trợ Lạng Sơn phát triển bóng đá trẻ, nâng cao năng lực tổ chức giải

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn cho biết phong trào bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng, bóng đá thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn đang có những bước phát triển tích cực, gắn với Đề án thí điểm xã hội hóa phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng đến năm 2030.

Quy mô các hoạt động dành cho bóng đá trẻ ngày càng được mở rộng. Nếu Giải thể thao hè năm 2025 thu hút 54 đội với gần 800 vận động viên thì năm 2026, con số này đã tăng lên 84 đội với 1.520 vận động viên.

Bóng đá trẻ Lạng Sơn cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý về chuyên môn. Năm 2025, đội U11 của tỉnh lần đầu giành Huy chương Đồng tại giải vô địch thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Bên cạnh đó, 15 cầu thủ trẻ đã được tuyển chọn vào các trung tâm, câu lạc bộ đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.

Dù vậy, quá trình phát triển bóng đá tại địa phương vẫn đối mặt với một số khó khăn, đặc biệt là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn. Số lượng huấn luyện viên, trọng tài có chứng chỉ còn hạn chế, trong khi việc huy động nguồn lực xã hội hóa chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển.

Từ thực tế trên, LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn đề nghị LĐBĐ Việt Nam hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo huấn luyện viên, trọng tài tại địa phương hoặc theo cụm các tỉnh miền núi phía Bắc. Địa phương cũng mong muốn được hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp, nhà tài trợ và tăng cường các hoạt động giao lưu bóng đá.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả mà bóng đá Lạng Sơn đạt được, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong phát triển bóng đá trẻ và bóng đá cộng đồng.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam đề nghị các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn chủ động phối hợp với địa phương, hướng tới tổ chức các lớp đào tạo huấn luyện viên chứng chỉ D, C và lớp đào tạo trọng tài sơ cấp ngay tại địa phương, với sự tham gia hỗ trợ của đội ngũ giảng viên, chuyên gia LĐBĐ Việt Nam.

Bên cạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, LĐBĐ Việt Nam cho biết sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa địa phương với các doanh nghiệp, nhà tài trợ có tiềm lực, qua đó huy động thêm nguồn lực xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của bóng đá Lạng Sơn.

Khả năng tổ chức các giải đấu cũng là một trong những nội dung được hai bên quan tâm. Hiện địa phương có 6 sân vận động có khán đài, 172 sân bóng và 77 sân cỏ nhân tạo; đồng thời đang triển khai Khu liên hợp thể thao mới với sân vận động có quy mô khoảng 20.000 chỗ ngồi.

Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn tại buổi làm việc về định hướng phát triển bóng đá địa phương

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn lưu ý, song song với đầu tư sân thi đấu chính, địa phương cần quan tâm đến việc quy hoạch đồng bộ hệ thống sân tập đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn.

Khi điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu, LĐBĐ Việt Nam sẵn sàng phối hợp đưa các giải đấu quốc gia, giải trẻ cũng như các trận giao hữu về tổ chức tại địa phương.

Thông qua sự phối hợp giữa LĐBĐ Việt Nam, chính quyền địa phương và các nguồn lực xã hội, bóng đá Lạng Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực, đồng thời từng bước hoàn thiện năng lực tổ chức giải đấu.

Đây cũng là nền tảng để địa phương phát hiện, bồi dưỡng thêm những tài năng trẻ, hướng tới cung cấp thêm lực lượng cầu thủ cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.