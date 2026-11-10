LĐBĐ Việt Nam động viên cầu thủ U14 nữ sau phẫu thuật chấn thương

Phó Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Thanh Hà trao quà, động viên cầu thủ Võ Thị Duyên sau phẫu thuật. Ảnh: VFF

Trong buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thanh Hà ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình điều trị và tiến triển hồi phục của Võ Thị Duyên. Đại diện LĐBĐ Việt Nam động viên cầu thủ trẻ giữ tinh thần lạc quan, kiên trì thực hiện các hướng dẫn của đội ngũ y tế để sớm vượt qua chấn thương, từng bước trở lại sân cỏ.

Theo đánh giá chuyên môn, sau phẫu thuật, Võ Thị Duyên có thể duy trì những bài tập tăng cường sức mạnh đối với các nhóm cơ không ảnh hưởng đến vùng chấn thương, như cơ bụng, cơ lưng và cơ đùi. Việc tập luyện cần được thực hiện phù hợp với tình trạng sức khỏe và quá trình hồi phục của cầu thủ.

Dự kiến, sau khoảng 3 tháng, Võ Thị Duyên có thể từng bước trở lại tập luyện. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào tiến triển hồi phục và kết quả đánh giá của đội ngũ y tế.

Sự quan tâm, động viên kịp thời từ lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam là nguồn khích lệ tinh thần đối với cầu thủ U14 nữ quốc gia trong giai đoạn điều trị, giúp Võ Thị Duyên thêm động lực kiên trì phục hồi và hướng tới ngày trở lại thi đấu.