LĐBĐ Malaysia yêu cầu làm rõ vụ bù giờ: Trọng tài có làm đúng luật bóng đá?

Phía Malaysia muốn FIFA giải thích những gì?

FAM mới thông báo sẽ gửi yêu cầu chính thức tới FIFA để làm rõ việc thay đổi thời gian bù giờ trong trận ĐT Indonesia gặp ĐT Bangladesh tối 1/10, theo trang MalaysiaGazette.

Trong trận đấu đó, số phút bù giờ ban đầu được hiển thị là 2 phút, sau đó đổi thành 7 phút. FAM muốn được giải thích về căn cứ, quy trình và hoàn cảnh dẫn tới thay đổi này.

Trong số phút bù giờ bổ sung, ĐT Indonesia đã ghi được 2 bàn thắng nữa, khiến tỉ số trận đấu với ĐT Bangladesh trở thành 9-2.

Thế là ĐT Indonesia giành vé vào trận Chung kết dù ĐT Malaysia thắng ĐT Singapore 6-0. Bởi vì 2 đội cùng có 7 điểm và hiệu số +9, nhưng ĐT Indonesia ghi 11 bàn, nhiều hơn ĐT Malaysia 2 bàn (ở vòng bảng).

Hình ảnh được đăng trên một trang thể thao của Malaysia về việc thời gian bù giờ bị thay đổi trong trận ĐT Indonesia - ĐT Bangladesh. Ảnh: Flashsukan.

Tuy nhiên, FAM khẳng định yêu cầu nói trên nhằm làm rõ quy trình điều hành trận đấu, không nhằm phản đối kết quả hay phủ nhận thành tích của đội nào.

Đã thông báo bù giờ 2 phút, có được tăng lên 7 phút?

Theo Điều 7.3 trong Luật bóng đá của IFAB (Hội đồng Điều hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới), trọng tài thứ tư sẽ thông báo thời gian bù giờ tối thiểu do trọng tài chính quyết định vào cuối phút cuối cùng của mỗi hiệp. Trọng tài có thể tăng thời gian bù giờ nhưng không được giảm.

Như vậy, trọng tài thông báo 2 phút không có nghĩa là trận đấu bắt buộc phải kết thúc đúng phút 90+2. Việc trọng tài tăng thời gian bù giờ không nhất thiết là sai luật.

ĐT Malaysia thắng ĐT Singapore 6-0 nhưng vẫn "hụt" vé vào Chung kết FIFA ASEAN Cup. Ảnh: FIFA.

Tuy nhiên, chỉ với quy định trên của IFAB thì vẫn chưa thể kết luận riêng việc trọng tài đổi thời gian bù giờ từ 2 phút lên 7 phút ở trận ĐT Indonesia - ĐT Bangladesh là hoàn toàn đúng luật. Vì IFAB không có một điều khoản riêng mô tả cụ thể tình huống hi hữu như trận này, khi bảng điện tử đã hiển thị một con số rồi được thay bằng một con số khác.

Muốn đánh giá sự việc trên, có thể cần đối chiếu diễn biến, thời gian gián đoạn trong trận đấu và cách tổ trọng tài thông báo, điều chỉnh. Đây cũng là những điểm FAM đề nghị FIFA làm rõ.