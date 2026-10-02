LĐBĐ Malaysia yêu cầu FIFA giải thích về thời gian bù giờ bất thường ở trận Indonesia vs Bangladesh

Tâm điểm tranh cãi bắt nguồn từ việc thời gian bù giờ ban đầu được trọng tài bàn thông báo là 2 phút, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ được điều chỉnh tăng vọt lên thành 7 phút mà không có lời giải thích rõ ràng ngay trên sân. Điều quan trọng là trong khoảng thời gian ấy, Indonesia ghi thêm 2 bàn, vừa đủ để giành vé vào chung kết ngay trước mũi đội tuyển Malaysia.

Trước bất thường này, FAM cho biết sẽ gửi văn bản chính thức đến Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) nhằm yêu cầu cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Trọng tâm của kiến nghị là làm rõ cơ sở pháp lý, quy trình thực hiện cũng như những tình huống thực tế trên sân dẫn đến quyết định thay đổi số phút bù giờ một cách đột ngột như vậy.

“Đối với FAM, việc kiểm soát và quản lý thời gian thi đấu không đơn thuần là thủ tục kỹ thuật, mà là yếu tố cốt lõi quyết định tính liêm chính, công bằng và minh bạch của mỗi trận đấu. Mọi quyết định liên quan đến đồng hồ đếm giờ phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật thi đấu do Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành cùng các quy chế của giải. Sự thiếu nhất quán trong khâu tính toán thời gian có thể tạo ra tiền lệ xấu, làm suy giảm niềm tin của các đội tuyển tham dự cũng như người hâm mộ vào tính khách quan của giải đấu”, FAM viết

Aiman và Bergson cùng ghi bàn để giúp Malaysia đại thắng 6-0 nhưng vẫn là chưa đủ

“Đặc biệt hơn, cuộc đối đầu giữa Indonesia và Bangladesh mang tính chất sống còn, tác động trực tiếp đến bảng xếp hạng chung cuộc tại bảng A, từ đó định đoạt tấm vé bước vào trận chung kết. Bất kỳ sai số nào về mặt điều hành, dù vô tình hay hữu ý, cũng có thể xoay chuyển hoàn toàn cục diện bảng đấu và ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của các đội tuyển liên quan. Chính vì mức độ hệ trọng này, FAM nhấn mạnh rằng FIFA cần có một cuộc rà soát toàn diện và công khai toàn bộ báo cáo từ tổ trọng tài điều khiển trận đấu”.

Dù quyết liệt đưa ra kiến nghị, phía Malaysia cũng khẳng định rõ lập trường mang tính xây dựng. Họ nhấn mạnh rằng động thái gửi đơn khiếu nại lên FIFA “không nhằm mục đích đảo ngược tỷ số, can thiệp vào kết quả chung cuộc, hay phủ nhận nỗ lực thi đấu và thành tích của bất kỳ đội bóng nào trên sân”.

“Mục tiêu lớn nhất mà FAM hướng tới là tìm kiếm sự minh bạch tuyệt đối về quy trình giám sát, loại bỏ những hoài nghi từ dư luận và đảm bảo các tiêu chuẩn điều hành chuyên nghiệp của FIFA được áp dụng đồng bộ, chuẩn xác trong toàn bộ giải đấu”, cơ quan này kết luận.

Như vậy, cuộc đua ở bảng A đã kết thúc. Malaysia chấp nhận tranh hạng 3 với đội đứng thứ 2 bảng B. Trong khi đó, Indonesia sẽ tiến vào trận chung kết đỉnh cao để so tài cùng kình địch Thái Lan. Với tinh thần lên cao sau trận đại thắng mang tính lịch sử, cuộc chạm trán sắp tới giữa Indonesia và Thái Lan hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính và nảy lửa.