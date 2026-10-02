LĐBĐ Bồ Đào Nha muốn tránh viễn cảnh đau lòng, 'xuống nước' mong Ronaldo trở lại

Tối 2/10 (theo giờ Việt Nam), tờ Marca (Tây Ban Nha) tiết lộ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang muốn cứu vãn mối quan hệ với Cristiano Ronaldo. Nhiều nguồn tin nội bộ nói rằng FPF không muốn mọi chuyện kết thúc đột ngột và đáng buồn như vậy.

Đây là lý do chính khiến các quan chức vẫn nỗ lực làm hòa với Ronaldo. Họ mong rằng tiền đạo sinh năm 1985 sẽ đồng ý một buổi gặp để các bên liên quan “có thể xích lại gần nhau hơn”, bao gồm cả sự hiện diện của huấn luyện viên Jorge Jesus.

Ronaldo gây ra nhiều tranh cãi.

“Phía lãnh đạo liên đoàn hy vọng tình hình sớm được giải quyết, mối quan hệ sẽ trở lại thân thiện và lành mạnh. Qua đó, sự nghiệp của Cristiano với đội tuyển quốc gia sẽ không kết thúc vì những tranh cãi gần đây. Trong nội bộ liên đoàn, họ tin rằng anh ấy xứng đáng có một kết thúc tôn trọng và trang trọng, phù hợp với những gì anh ấy đã thể hiện trong suốt sự nghiệp của mình”, tờ Marca viết.

Trước đó, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha dù không thi đấu phút nào trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Giải vô địch các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League) ngày 27/9.

Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ngày 24/9. Ba ngày sau, anh được xếp dự bị trước Na Uy và đã khởi động trong suốt 30 phút nhưng cuối cùng không được tung vào sân. HLV Jorge Jesus thừa nhận trước trận, ông và Ronaldo từng trao đổi về khả năng tiền đạo 41 tuổi thi đấu khoảng 30 phút cuối.

Cristiano Ronaldo quyết định rời khỏi trại tập luyện của Bồ Đào Nha trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Đan Mạch và Na Uy. Mối quan hệ đổ vỡ với huấn luyện viên Jorge Jesus được cho là nguyên nhân chính khiến ngôi sao sinh năm 1985 không muốn thi đấu tiếp.

Một số người bạn gần gũi với siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết HLV Jorge Jesus không giữ lời hứa, không xin lỗi công khai về sai lầm của mình với Ronaldo. Anh nổi giận và rời khỏi đội tuyển quốc gia.