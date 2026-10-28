Lazio thắng đậm Sassuolo, vươn lên dẫn đầu Serie A

Lazio (áo trắng) vượt qua Inter Milan để vươn lên dẫn đầu Serie A. (Ảnh: Lazio)

Trên sân Mapei, Lazio chỉ mất hai phút để mở tỷ số nhờ Kenneth Taylor. Sassuolo nhanh chóng gỡ hòa, nhưng đội khách đáp trả bằng hai bàn liên tiếp của Gustav Isaksen và Romano Floriani Mussolini, tạo lợi thế 3-1 chỉ sau 16 phút.

Khó khăn càng chồng chất với đội chủ nhà khi Kristian Thorstvedt nhận thẻ đỏ sau hơn nửa giờ thi đấu. Sebastiano Esposito rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 43, nhưng Mattia Zaccagni lập tức tái lập cách biệt hai bàn cho Lazio trong thời gian bù giờ hiệp 1.

Sang hiệp 2, Lazio vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận dù bỏ lỡ tới hai quả phạt đền. Tijjani Noslin trở thành điểm nhấn với cú đúp ở các phút 55 và 65, khép lại chiến thắng 6-2 cho đội bóng của huấn luyện viên Gennaro Gattuso.

Kết quả giúp Lazio có 25 điểm sau 9 vòng, tạm hơn Inter Milan 3 điểm. Đáng chú ý, Lazio đã thắng 8 trong 9 trận đầu mùa và chưa nhận thất bại nào. Inter còn 1 trận chưa đấu và sẽ làm khách trước Venezia ở loạt trận tiếp theo.

Ở Olimpico, Roma giành chiến thắng 4-2 trước Cagliari. Đội khách mở tỷ số, nhưng Roma nhanh chóng đảo ngược thế trận nhờ Emanuele Lulli và Niccolò Pisilli. Daniel Maldini gỡ hòa 2-2 ở phút 81, trước khi Rodrigo Mora và Donyell Malen liên tiếp lập công trong những phút cuối, mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Como cũng tạo nên màn ngược dòng đáng chú ý trên sân Torino. Bị dẫn 0-1 phần lớn thời gian trận đấu, đội khách ghi liền ba bàn từ phút 81 đến thời gian bù giờ nhờ Jacobo Ramón, Nico Paz và Martin Baturina, qua đó thắng 3-1. Como vươn lên 20 điểm, tiếp tục bám sát nhóm đầu Serie A.

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