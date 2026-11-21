Lazio đang vươn mình trở thành hiện tượng khó lường nhất tại Serie A mùa giải 2026 - 2027. Bất bại sau 11 vòng đấu và chễm chệ ngôi đầu với 29 điểm, đội bóng thủ đô Italy dưới tay tân Huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã lột xác ngoạn mục. Từ một tập thể đối diện nhiều hoài nghi sau mùa hè biến động nhân sự, họ đang hiên ngang thách thức mọi ông lớn trên đường đua Scudetto.

Vượt lên bằng sức mạnh tập thể

Thành công hiện tại của Lazio không bắt nguồn từ một xuất phát điểm hoàn hảo. Khi Gennaro Gattuso tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Olimpico vào tháng 6-2026 để thay thế Maurizio Sarri, ông không thừa hưởng một cỗ máy đang vận hành trơn tru. Ngược lại, đó là thời điểm Lazio phải cân đối tài chính gắt gao. Hàng thủ trải qua biến động lớn khi những cái tên Mario Gila, Ivan Provedel, Romagnoli… lần lượt rời đi. Và Giám đốc thể thao Angelo Fabiani đã phải mang về những bản hợp đồng mới như: Davide Frattesi, Josip Sutalo, Andrea Pinamonti… để trám vào khoảng trống.

Tuy nhiên, thay vì mất thời gian để lắp ghép đội hình, Gattuso đã biến một tập thể nhiều biến động thành một khối thống nhất. Chuỗi 11 vòng đấu đầu tiên chứng kiến một Lazio cực kỳ thực dụng nhưng cũng sẵn sàng bùng nổ khi cần thiết. Với 9 trận thắng, 2 trận hòa, ghi 25 bàn và chỉ lọt lưới 9 lần, họ đang xếp trên cả đương kim vô địch Inter Milan và một câu lạc bộ khác cũng đang bất bại là AS Roma. Đáng nể hơn, bản lĩnh của Lazio được thể hiện rõ nét qua thành tích sân khách xuất sắc: Thắng 5, hòa 1, ghi tới 15 bàn khi rời xa "thánh địa" Olimpico.

Lazio đang là hiện tượng của Serie A mùa giải 2026 - 2027 cùng tân Huấn luyện viên Gennaro Gattuso. Nguồn: Wikimedia Commons

Sơ đồ 4-3-3 của Gattuso đang phát huy tối đa sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Thay vì xây dựng lối chơi phục vụ một cá nhân, Lazio biến mọi vị trí thành ngòi nổ khi có tới 12 cầu thủ lập công cho Lazio ở Serie A mùa này. Những cái tên dẫn đầu danh sách ghi bàn không phải là trung phong cắm thuần túy, mà là bộ ba Davide Frattesi, Gustav Isaksen và Tijjani Noslin (cùng 4 bàn).

Sự phân tán nguồn bàn thắng này mang lại một lợi thế chiến thuật to lớn: Đối phương không thể vô hiệu hóa hàng công Lazio chỉ bằng cách "bắt chết" một tiền đạo. Đóng góp của tuyến giữa, đặc biệt là bản hợp đồng Frattesi, mang tính quyết định. Cựu cầu thủ Inter không chỉ ghi bàn mà còn ghi những bàn thắng định đoạt trận đấu. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng linh hoạt Noslin bên cánh trái khi đội trưởng Zaccagni vắng mặt cho thấy Gattuso đã thiết lập được một hệ thống có tính dự phòng cao, nơi các mắt xích có thể hoán đổi mà không làm suy giảm sức mạnh tổng thể.

Phép thử thông qua cuộc đua đường trường

Để đánh giá tham vọng Scudetto của một đội bóng, điểm số là chưa đủ. Người ta cần nhìn vào cách họ phản ứng trong những thế trận ngặt nghèo nhất. Quá trình tích lũy 29 điểm của Lazio đã phơi bày cả sức mạnh đáng gờm lẫn những giới hạn tiềm tàng của một tập thể đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trận thắng đậm 3-0 ngay trên sân của Juventus cho thấy Lazio hoàn toàn đủ năng lực trừng phạt các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Thế nhưng, trận hòa 2-2 trước Milan lại là một hồi chuông cảnh báo về khả năng kiểm soát trận đấu. Việc dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa chỉ trong vòng 2 phút đã chỉ ra sự tập trung và khả năng kiểm soát nhịp độ của Lazio vẫn chưa thực sự ổn định. Khi đối phương tăng tốc đột ngột, khối đội hình của Gattuso không phải lúc nào cũng đủ sức mạnh để bóp nghẹt trận đấu.

Trận hòa 1-1 trước Napoli ở vòng 11 chính là bản lề để hiểu rõ bức tranh toàn cảnh về Lazio hiện tại. Điểm tích cực là họ biết cách chịu đựng dù chịu sức ép liên tục trong hiệp hai, cộng thêm việc thủ môn Mandas phải hoạt động hết công suất, Lazio vẫn rời Diego Armando Maradona với 1 điểm. Tuy nhiên, trận đấu này cũng bộc lộ điểm yếu về chiều sâu lực lượng. Khi Josip Sutalo và Nuno Tavares dính chấn thương phải rời sân, hệ thống phòng ngự của Lazio lập tức bất ổn, dẫn đến pha phản lưới nhà của Alfonso Pedraza. Chiều sâu đội hình sẽ là bài toán lớn nhất của Gattuso, nhất là khi họ phải xoay tua liên tục trong thời gian tới.

Về mặt tâm lý, cách Gattuso đang quản trị phòng thay đồ là điểm sáng lớn. Thông điệp "mục tiêu là 40 điểm" (cột mốc trụ hạng) mà ông phát biểu công khai thực chất là một đòn tâm lý xuất sắc nhằm hạ nhiệt truyền thông, cất đi gánh nặng thành tích khỏi đôi chân các học trò. Sự gắn kết của tập thể đang bù đắp cho việc thiếu hụt những cá nhân xuất sắc - đúng như nhận định rằng chất lượng nhân sự cốt lõi của Lazio thực chất chỉ nằm ở nhóm hạng 6 đến hạng 8 của giải đấu.

Tóm lại, Lazio của Gennaro Gattuso hoàn toàn xứng đáng với vị trí dẫn đầu Serie A sau 11 vòng đấu nhờ sự ổn định, lối chơi tập thể và tinh thần không bỏ cuộc. Nhưng để biến hiện tượng thành ứng cử viên vô địch, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Những cuộc đối đầu với Atalanta, Roma và Inter Milan vào tháng 12 và đầu tháng 1 sắp tới, cũng như cách đội bóng này phản ứng khi chuỗi trận bất bại khép lại, mới là câu trả lời xác đáng nhất cho tham vọng của họ ở mùa giải này.