Lấy yêu thương làm gốc, hạnh phúc của học sinh làm đích đến

Trường học hạnh phúc bắt đầu từ những điều bình dị

PV: Theo cô, cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026” có ý nghĩa như thế nào trong việc ghi nhận nỗ lực, lan tỏa những mô hình hay và tạo động lực đổi mới vì học sinh?

Nhà giáo Chử Thị Hồng Hạnh: Theo tôi, ý nghĩa của cuộc thi không chỉ nằm ở việc chia sẻ những thành quả đã đạt được, mà còn tạo cơ hội để mỗi nhà trường nhìn lại hành trình xây dựng trường học hạnh phúc, nhận diện những giá trị đã và đang vun đắp, từ đó xác định thêm động lực, hướng đi cho chặng đường tiếp theo.

Bản sắc của một ngôi trường không đơn thuần được tạo nên bởi cơ sở vật chất khang trang hay những thành tích nổi bật, mà quan trọng hơn là những giá trị nhân văn được hình thành trong quá trình dạy và học. Đó là nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng; thầy cô được ghi nhận, trân trọng và cha mẹ học sinh cảm thấy an tâm, tin tưởng khi gửi gắm con em mình.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Trường Tiểu học Vạn Xuân chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; khuyến khích đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm và tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, sở trường.

Tôi cho rằng, hạnh phúc học đường không phải điều gì quá xa vời mà được hình thành từ chính những hành động thường ngày: một lời động viên đúng lúc dành cho học sinh, sự kiên nhẫn và tận tâm của người thầy hay niềm tin được vun đắp giữa gia đình với nhà trường.

Thông qua cuộc thi, các trường có thêm cơ hội tiếp cận những mô hình hiệu quả, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và tìm kiếm những cách làm phù hợp với điều kiện của mình. Khi những nỗ lực được ghi nhận, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng có thêm động lực đổi mới, sáng tạo và tận tâm hơn trong công việc.

Theo Nhà giáo Chử Thị Hồng Hạnh, giá trị lớn nhất không nằm ở thứ hạng hay giải thưởng, mà ở những điều tốt đẹp được lan tỏa và những chuyển biến tích cực tiếp tục được duy trì sau cuộc thi. (Ảnh: Hương Giang)

Yêu thương, tôn trọng là nền tảng của sự gắn kết

PV: Một ngôi trường hạnh phúc không thể được xây dựng bởi nỗ lực riêng lẻ của bất kỳ cá nhân nào mà cần sự đồng hành của thầy cô, học sinh và cha mẹ học sinh. Theo cô, đâu là nền tảng quan trọng nhất để tạo nên sự gắn kết ấy? Trường Tiểu học Vạn Xuân đã cụ thể hóa tinh thần yêu thương, tôn trọng và an toàn trong các hoạt động giáo dục như thế nào?

Nhà giáo Chử Thị Hồng Hạnh: Theo tôi, nền tảng quan trọng nhất chính là niềm tin, được hình thành và bồi đắp từ sự yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và đồng hành.

Khi học sinh được thấu hiểu, các em sẽ tự tin bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của mình. Khi giáo viên được tin tưởng, tôn trọng, thầy cô có thêm động lực cống hiến và mạnh dạn đổi mới. Khi cha mẹ học sinh được lắng nghe, được tham gia phối hợp thực chất, sự đồng thuận trong giáo dục sẽ ngày càng bền chặt.

Tại Trường Tiểu học Vạn Xuân, chúng tôi đưa những giá trị ấy vào từng hoạt động giáo dục và cách ứng xử hằng ngày. Nhà trường chú trọng xây dựng văn hóa giao tiếp thân thiện, khuyến khích học sinh biết yêu thương, chia sẻ, tôn trọng sự khác biệt, chủ động giải quyết mâu thuẫn theo hướng tích cực và mạnh dạn bày tỏ quan điểm.

Đối với đội ngũ giáo viên, nhà trường đề cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như công việc thường ngày. Tôi luôn cho rằng, muốn mang đến hạnh phúc cho học sinh, trước hết người thầy cũng cần được làm việc trong một môi trường tích cực, được tôn trọng và có cơ hội phát huy năng lực của bản thân.

Bên cạnh đó, chúng tôi xác định cha mẹ học sinh còn là đối tác quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ. Vì vậy, nhà trường duy trì việc trao đổi, lắng nghe ý kiến phụ huynh, cùng tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trên tinh thần tôn trọng, thấu hiểu và đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu.

Khi nhà trường, gia đình và học sinh cùng hướng đến mục tiêu chung, mỗi ngày đến trường sẽ không chỉ là một ngày học tập mà còn là một ngày các em được sống trong môi trường an toàn, được trân trọng và cảm nhận giá trị của bản thân. (Ảnh: Hương Giang)

Lan tỏa những hạt mầm hạnh phúc từ câu chuyện thực tiễn

PV: Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban Tổ chức dự kiến xuất bản cuốn sách "Trường học hạnh phúc", tuyển chọn những câu chuyện và kinh nghiệm ý nghĩa từ các nhà trường và được nhà thơ Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Hội đồng chung khảo viết lời đề tựa. Cô kỳ vọng ấn phẩm sẽ mang lại những giá trị gì cho Trường Tiểu học Vạn Xuân nói riêng và cộng đồng giáo dục nói chung?

Nhà giáo Chử Thị Hồng Hạnh: Tôi kỳ vọng cuốn sách Trường học hạnh phúc 2026 sẽ không chỉ là nơi lưu giữ những câu chuyện đẹp, những kinh nghiệm quý báu trong giáo dục mà còn trở thành cầu nối để các nhà trường chia sẻ, học hỏi và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn.

"Tôi hy vọng những câu chuyện được tuyển chọn sẽ khơi dậy tinh thần đổi mới trong đội ngũ cán bộ quản lý, bồi đắp tình yêu nghề và trách nhiệm của mỗi giáo viên, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình và nhà trường", Nhà giáo Chử Thị Hồng Hạnh chia sẻ.

Tôi mong muốn cuốn sách mang đến những góc nhìn gần gũi, thiết thực, giúp các nhà quản lý và giáo viên nhận ra rằng xây dựng trường học hạnh phúc không cần bắt đầu từ những mô hình quy mô lớn hay nguồn lực đầu tư đặc biệt. Đôi khi, sự thay đổi có thể đến từ một cách quản lý nhân văn hơn, một phương pháp dạy học tích cực hơn hoặc những điều chỉnh nhỏ trong cách thầy cô giao tiếp, ứng xử với học sinh mỗi ngày.

Bởi chất lượng giáo dục không chỉ được đánh giá qua điểm số hay những thành tích đạt được, mà còn thể hiện ở sự trưởng thành của học sinh, niềm vui và sự tận tụy của thầy cô, cũng như niềm tin mà phụ huynh dành cho nhà trường.

Nếu mỗi độc giả tìm thấy một điều hữu ích, mỗi nhà trường có thêm một ý tưởng để vận dụng vào thực tiễn, mỗi giáo viên có thêm động lực để yêu thương, lắng nghe và thấu hiểu học sinh thì cuốn sách đã thực sự phát huy giá trị.

Trân trọng cảm ơn cô về những chia sẻ!