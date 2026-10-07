Lấy ý kiến xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2

Tham dự có các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu xây dựng và những nội dung trọng tâm của các dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến những điểm mới và vấn đề đáng chú ý của các dự thảo luật; những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện một số quy định của pháp luật hiện hành có liên quan mà dự án luật chưa quy định hoặc quy định chưa cụ thể. Một số đại biểu kiến nghị, đề xuất bổ sung các quy định mới để bảo đảm chất lượng, tính khả thi, hiệu quả của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ 2.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh khẳng định việc tổ chức hội nghị không chỉ góp phần tuyên truyền, cung cấp thông tin về những chính sách mới, quan trọng hơn là tạo diễn đàn để cơ quan soạn thảo trực tiếp lắng nghe những ý kiến phản biện, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Đề nghị Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan nghiêm túc ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Qua đó góp phần hoàn thiện các dự án luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi.