Lấy ý kiến về việc không kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn học sinh vào lớp 1

Trách nhiệm của địa phương là bố trí chỗ học phù hợp, giáo dục bắt buộc với cấp tiểu học và THCS.

Theo dự thảo Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) ngày 23/10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tiếp nhận căn cứ địa bàn, đối tượng và sức chứa đã được xác định. Trách nhiệm của địa phương là bố trí chỗ học phù hợp, giáo dục bắt buộc với cấp tiểu học và THCS.

Vì vậy, Bộ yêu cầu các trường không tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới mọi hình thức để làm căn cứ tuyển sinh lớp 1.

Lớp 6 cũng tương tự, trừ những trường được giao phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, trong mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương. Nhóm trường này phải có tiêu chí tuyển chọn, không ảnh hưởng quyền học tập của học sinh trên địa bàn.

Theo Bộ, Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời đổi mới cách tiếp cận từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”, mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

​Việc tiếp nhận học sinh không chỉ được nhìn nhận là một thủ tục đầu năm học, mà là một nội dung của quản trị hệ thống giáo dục, gắn với nhu cầu học tập, dân cư, mạng lưới trường lớp, khả năng tiếp nhận và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

​“Tiếp nhận học sinh đầu cấp” được đặt trên cơ sở địa bàn, đối tượng, điều kiện và khả năng tiếp nhận đã được xác định, trong đó trách nhiệm của hệ thống giáo dục là chủ động bố trí chỗ học phù hợp cho học sinh.

​Do đó, dự thảo quy định không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kì hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận trẻ em vào lớp.