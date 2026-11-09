Lấy ý kiến về thay đổi trong quy trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Trường đại học sẽ chủ động tuyển chọn, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Theo dự thảo Thông tư, việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sẽ chuyển từ mô hình Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn, cơ sở giáo dục đại học thực hiện bổ nhiệm sang cơ chế các trường tự chủ tuyển chọn cạnh tranh theo vị trí việc làm. Nhà nước ban hành các tiêu chuẩn tối thiểu và thực hiện hậu kiểm.

Dự thảo quy định, ứng viên phải đáp ứng chuẩn chung và yêu cầu thành tích tối thiểu áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Khi vượt qua chuẩn sàn sẽ được Hội đồng đánh giá, chấm điểm độc lập, xếp hạng để lập danh sách đề xuất tuyển chọn cạnh tranh cho từng vị trí làm việc.

Những quy định này nhằm khắc phục tình trạng "đếm điểm thay cho đánh giá chất lượng - giảng dạy bị xem nhẹ"; trong đó, trọng số tiêu chuẩn giảng dạy chiếm tối thiểu 30%.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư bỏ hoàn toàn bảng quy đổi điểm công trình khoa học. Thay vào đó, đánh giá chất lượng thực chất thông qua 5 công trình khoa học tiêu biểu của ứng viên.

Dự thảo quy định hồ sơ bắt buộc phải có phản biện ẩn danh. Trong đó đối với hồ sơ giáo sư có 5 chuyên gia, có ít nhất 1 chuyên gia quốc tế; 3 chuyên gia đối với phó giáo sư.

Dự thảo cũng đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt về kiểm soát xung đột lợi ích và thu hồi quyết định nếu vi phạm liêm chính học thuật.

Lần đầu đề xuất xác định số lượng giáo sư, phó giáo sư theo công thức

Dự thảo cũng quy định số lượng giáo sư, phó giáo sư tối đa theo nhóm ngành dựa trên quy mô đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết quả đào tạo tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học trong 3 năm gần nhất.

Việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư theo vị trí cơ hữu, đồng cơ hữu và hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu chỉ được thực hiện khi tổng số giáo sư, phó giáo sư của nhóm ngành sau khi bổ nhiệm không vượt quá số lượng tối đa, được tính theo công thức:

Số lượng tối đa = (25% × G) + (T × G) + (k × B)

Trong đó: (25% × G) là mức cơ bản; (T × G) là mức tăng theo kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (k × B) là mức tăng theo kết quả đào tạo tiến sĩ.

- G là số giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ của nhóm ngành, được tính bình quân trong ba năm gần nhất, bao gồm các vị trí cơ hữu, đồng cơ hữu có bằng tiến sĩ thuộc nhóm ngành; trong đó vị trí đồng cơ hữu được tính hệ số quy đổi theo quy định của pháp luật.

- T là tỷ trọng thu từ các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được tính bình quân trong ba năm gần nhất, là tỷ lệ kinh phí thu từ các hoạt động này trên tổng kinh phí thu của cơ sở đào tạo. Kinh phí thu từ các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được chuyển về và quản lý thu chi đúng mục đích qua tài khoản chính thức của cơ sở đào tạo, thể hiện trong báo cáo tài chính được phê duyệt và được công khai theo quy định (không bao gồm kinh phí thu được từ các hoạt động dịch vụ, tư vấn). Tỷ trọng này được tính riêng cho từng khối ngành (STEM, Khoa học xã hội và Nhân văn, Nghệ thuật) phù hợp với đặc thù của từng khối ngành.

- B là số bằng tiến sĩ do cơ sở đào tạo cấp cho nghiên cứu sinh của nhóm ngành, được tính bình quân trong ba năm gần nhất.

- k là hệ số, bằng 2/3 đối với khối ngành I và bằng 1/3 đối với các khối ngành còn lại.

Đối với nhóm ngành hoạt động chưa đủ 3 năm thì G, T, B được tính theo thời gian thực tế.

Tạo điều kiện thu hút nhân tài, đánh giá sau bổ nhiệm

Dự thảo cũng mở rộng khả năng thu hút nhân lực chất lượng cao. Theo đó, nhà khoa học đã giữ chức danh từ 3 năm trở lên (trong nước hoặc quốc tế) khi chuyển trường không phải chứng minh lại thành tích tối thiểu và không bị tính vào hạn mức cơ bản. Các đại học trọng điểm có đề án phát triển đẳng cấp quốc tế được tự chủ thu hút giáo sư, phó giáo sư nước ngoài ngoài hạn mức.

Dự thảo Thông tư quy định công khai toàn bộ kế hoạch vị trí, tiêu chí đánh giá, thành viên Hội đồng, điểm số chi tiết và lý do lựa chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo không xét lại từng hồ sơ mà chuyển sang quản trị dữ liệu ngành và kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu rủi ro (tăng số lượng bất thường, khiếu nại có căn cứ).

Đối với đánh giá sau bổ nhiệm và lộ trình chuyển tiếp ổn định, dự thảo quy định chức danh được giao nhiệm vụ cụ thể, theo dõi hằng năm và đánh giá tổng thể theo chu kỳ 3-5 năm. Trong 3 năm đầu, áp dụng nhịp bổ nhiệm mới tối đa 20%/năm theo lĩnh vực để đảm bảo chất lượng, tránh tăng vọt đột biến.