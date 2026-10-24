Lấy ý kiến về quy chế đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 18 điều và 1 Phụ lục quy định các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân được quyết định đặt tên, đổi tên công trình thuộc sở hữu của mình hoặc do mình đầu tư 100% kinh phí xây dựng, nếu công trình được sử dụng để khai thác, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu chung của cộng đồng. Quy định được xây dựng theo hướng khuyến khích, không bắt buộc, nhằm tôn trọng quyền sở hữu, quyền tự chủ của tổ chức, cá nhân và tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Dự thảo cũng hoàn thiện nguyên tắc một đường đô thị sử dụng một tên thống nhất; trường hợp đặc biệt chỉ phân đoạn khi có sự thay đổi rõ rệt về chức năng, cấp đường, đặc điểm không gian đô thị hoặc yếu tố lịch sử, văn hóa, qua đó hạn chế tình trạng phân mảnh tên tuyến và tạo thuận lợi cho công tác quản lý. Phân định rõ trường hợp phải đổi tên và trường hợp được xem xét đổi tên, yêu cầu đánh giá tác động đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu có liên quan.

Dự thảo bổ sung cơ chế xử lý tình trạng trùng tên đường phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. HĐND cấp tỉnh quyết định việc đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn; hoàn thiện quy trình từ xây dựng phương án, lấy ý kiến nhân dân, hội đồng tư vấn đến quyết định, công bố, gắn biển và cập nhật dữ liệu, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời bổ sung quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu tên, quản lý ngân hàng tên và hiện đại hóa biển tên...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến trình Chính phủ xem xét và ban hành nghị định trong tháng 12/2026.