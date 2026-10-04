Lấy ý kiến về quản lý, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe quân sự được quyền ưu tiên

Dự thảo do Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, nhằm thay thế Thông tư số 167/2018/TT-BQP ngày 3-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tín hiệu của xe quân sự được quyền ưu tiên.

Hồ sơ được giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng ngày 3-10-2026, gồm: Dự thảo tờ trình; dự thảo thông tư; bản so sánh với thông tư hiện hành; bản tổng hợp các ý kiến tham gia và báo cáo tổng kết thực hiện Thông tư số 167/2018/TT-BQP.

Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát Quân sự 31, Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ dẫn đường. Ảnh: HỮU TÂN

Để bảo đảm tiến độ hoàn thiện dự thảo, các cơ quan, đơn vị được đề nghị nghiên cứu, tham gia ý kiến và gửi về Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu trước ngày 9-10-2026.

Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đồng thời giới thiệu toàn văn hồ sơ dự thảo để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, phục vụ việc chỉnh lý, hoàn thiện văn bản. Ý kiến đóng góp gửi về Bộ Quốc phòng qua địa chỉ email: info@mod.gov.vn