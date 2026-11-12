Lấy ý kiến về phương án dự kiến giao biên chế khối Đảng, MTTQ giai đoạn 2027-2031

Các đại biểu dự cuộc họp

Dự cuộc họp có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo dự kiến giao biên chế khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã giai đoạn 2027-2031

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo phương án giao biên chế công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã giai đoạn 2027-2031.

Theo dự thảo báo cáo, năm 2026, tổng số biên chế công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được giao là 2.070 biên chế. Thực hiện mục tiêu tinh giản 5% trong giai đoạn 2027-2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng phương án dự kiến giảm tổng cộng 103 biên chế công chức.

Các đại biểu dự cuộc họp

Đối với biên chế viên chức, năm 2026, khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được giao 179 biên chế. Trên cơ sở mục tiêu tinh giản từ 5 đến 10%, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng 2 phương án: Phương án 1 giảm 9 biên chế (tương ứng 5%), còn 170 biên chế vào năm 2031; phương án 2 giảm 14 biên chế (tương ứng 7,8%), còn 165 biên chế. Biên chế viên chức của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn và Cung Thanh thiếu nhi dự kiến giữ nguyên trong giai đoạn 2027-2031.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mẫu Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về phương án phân bổ biên chế công chức tại các cơ quan cấp tỉnh và xã, phường, trên cơ sở các tiêu chí về quy mô dân số, số lượng đảng viên, diện tích tự nhiên và đặc thù từng địa bàn. Các đại biểu cũng đề xuất phương án phân bổ phù hợp với thực tế hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm cân đối nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung trong bộ biểu theo Hướng dẫn số 07 ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị; đồng thời cung cấp đầy đủ tài liệu minh chứng liên quan.

Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện bộ biểu, kèm báo cáo xác nhận dữ liệu và tài liệu minh chứng, gửi theo trục (gồm 4 trục: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội) lên cấp trên chậm nhất trong ngày 13/11 để kiểm chứng (các cơ quan khối Đảng gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Các Đảng ủy: Các cơ quan Đảng tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tổng hợp, gửi kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong ngày 14/11 để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.