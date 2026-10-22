Lấy ý kiến về điều chỉnh 4.000ha từ Phú Thọ về Hà Nội

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về lập hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, phục vụ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 2, khóa 16.

Theo kế hoạch, diện tích dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Phạm vi liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân của Hà Nội và các xã Thịnh Minh, Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của Phú Thọ. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển khu vực giáp ranh và Vùng Thủ đô.

Rà soát đất đai, dân cư và quyền lợi người dân

Hà Nội giao Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương, Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì tổ chức khảo sát chung với tỉnh Phú Thọ, xác định đường địa giới, đối chiếu và xác nhận diện tích giao, nhận của từng đơn vị.

Các cơ quan phải rà soát hồ sơ toàn tuyến địa giới, báo cáo riêng những khu vực còn bất hợp lý; lập danh mục hồ sơ, tài sản, dự án và các đối tượng chịu tác động, kèm kiến nghị xử lý.

Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận dân số thường trú, tạm trú trước và sau điều chỉnh. Các sở, ngành liên quan rà soát quy hoạch, đất đai, rừng, công trình hạ tầng, ngân sách, tài sản và nghĩa vụ tài chính tại khu vực dự kiến điều chỉnh.

Thành phố yêu cầu việc chuẩn bị bàn giao, tiếp nhận phải được tiến hành đồng thời với xây dựng đề án, bảo đảm các chính sách và dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân được thực hiện liên tục.

Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP rà soát các điểm tiếp nhận, hồ sơ đang giải quyết, chuẩn bị chuyển hồ sơ và hướng dẫn người dân, bảo đảm thủ tục hành chính không bị gián đoạn.

Ảnh: UBND TP Hà Nội

Các cơ quan chuyên môn rà soát cơ sở, nhân sự, hồ sơ và đối tượng thụ hưởng chính sách để duy trì việc học tập, khám chữa bệnh, trợ giúp xã hội và cung cấp điện. Cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp rà soát dữ liệu, bảo đảm quyền lợi và chi trả liên tục.

Hà Nội cũng yêu cầu phối hợp với Phú Thọ phân loại dự án, khảo sát nguyện vọng người dân để lập phương án tái định cư theo dự án nếu phát sinh; chuẩn bị phương án quản lý, bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Ba Vì sau điều chỉnh địa giới.

Lấy ý kiến hộ gia đình bằng phiếu giấy

Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức lấy ý kiến người dân về đề án. Thời gian phát và thu phiếu hộ gia đình từ ngày 22 đến hết 25/10.

Người đại diện hộ gia đình đánh dấu vào một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên. Các tổ lấy ý kiến hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ; không được ghi ý kiến hoặc ký thay người đại diện.

Sau khi hoàn thành, các địa phương kiểm phiếu, tổng hợp, báo cáo kết quả; đồng thời tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Theo lộ trình tại Kế hoạch số 402, sau khi tổng hợp hợp lệ kết quả lấy ý kiến người dân, UBND TP trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến; các xã liên quan thực hiện quy trình tương ứng theo thẩm quyền.

Thành phố dự kiến tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tuần đầu tháng 11, gửi hồ sơ đến Bộ Nội vụ trong tuần thứ 2 của tháng để thẩm định, bảo đảm tiến độ phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Các phương án bàn giao, tiếp nhận dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11 và được tổ chức thực hiện sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính.