Lấy ý kiến về chế độ ăn của huấn luyện viên, vận động viên Quân đội

Việc xây dựng dự thảo Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định về tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn thường xuyên phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho lực lượng làm công tác huấn luyện, giảng dạy và thi đấu thể dục, thể thao trong Quân đội.

Các vận động viên đội tuyển bóng chuyền Quân đội nhân dân Việt Nam mừng điểm số trong trận đấu. Ảnh: qdnd.vn

Sau 4 năm thực hiện, chế độ ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội đã bộc lộ những hạn chế, không còn phù hợp với tình hình thực tế. Giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng, ảnh hưởng đến việc bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhiệt lượng và dinh dưỡng phục vụ quá trình tập luyện, giảng dạy, thi đấu.

Do đó, việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 164/2019/TT-BQP, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 53/2022/TT-BQP là cần thiết nhằm bảo đảm chế độ ăn phù hợp, góp phần duy trì sức khỏe, phát triển thể chất và nâng cao thành tích thể thao trong Quân đội.

Mục đích xây dựng Thông tư nhằm bảo đảm đủ dinh dưỡng, bù đắp nhiệt lượng tiêu hao, phát triển thể chất, góp phần nâng cao thành tích trong quá trình tập luyện, thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội. Việc xây dựng mức tiền ăn phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, định lượng theo quy định, phù hợp với chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chế độ, chính sách trong hoạt động thể thao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn hồ sơ dự thảo Thông tư.

Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 9-11-2026.

Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), địa chỉ: Nhà C3, số 1B, đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội; hoặc gửi về Bộ Quốc phòng qua email: info@mod.gov.vn.

Xem toàn văn hồ sơ gồm dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư.