Lấy ý kiến vào Dự án Luật An ninh dữ liệu và Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh; các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và đại diện lãnh đạo một số xã, phường...

Quang cảnh hội nghị.

Dự án Luật an ninh dữ liệu gồm 6 chương, 29 điều. Luật quy định về nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu; những chính sách của Nhà nước và hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu; đưa ra các biện pháp để bảo vệ an ninh dữ liệu; đánh giá tác động, kiểm toán và chứng nhận an ninh dữ liệu…

Đại biểu dự hội nghị.

Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm: 7 chương, 41 điều, Luật này quy định về nguyên tắc bảo vệ, tiêu chí xác định, thẩm quyền xác định, biện pháp bảo vệ, lực lượng bảo vệ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; quản lý công trình an ninh, khu an ninh; chính sách trong hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Việc bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tham gia góp ý, đại biểu đề nghị hoàn thiện dự án Luật An ninh dữ liệu, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo với Luật An ninh mạng; tại điểm c, khoản 8, điều 23 sau chữ khởi kiện bổ sung từ “tố cáo” để đảm bảo chặt chẽ; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo vệ dữ liệu, tạo cơ sở phòng ngừa và xử lý vi phạm. Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu đề nghị, bổ sung cụm từ “dùng phần mềm trái phép” tại điểm d khoản 1 Điều 20; quy định việc cắm mốc giới, lắp đặt biển báo và làm rõ cơ chế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng; tại Điều 37 cần bổ sung quy định phối hợp giữa lực lượng chức năng 2 bên biên giới trong bảo vệ công trình, bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ biên giới quốc gia...

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các đại biểu. Các ý kiến đóng góp phản ánh sát tình hình thực tế, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại tỉnh Lai Châu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, góp phần hoàn thiện các dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.