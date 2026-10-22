Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

Dự kiến điều chỉnh hơn 4.000ha về Hà Nội

Thành phố Hà Nội đang triển khai lập hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính với tỉnh Phú Thọ, dự kiến tiếp nhận 4.006,38ha, trong đó có 2.529,38ha thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì. Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn tài nguyên rừng và phát triển khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 16/10/2026 về lập hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ. Ảnh: VTC

Theo kế hoạch, hồ sơ dự kiến được gửi Bộ Nội vụ trong tuần thứ hai của tháng 11/2026, phục vụ việc trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo phương án được đưa ra lấy ý kiến, tổng diện tích tự nhiên dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha. Trong đó, 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm.

Chủ trương điều chỉnh địa giới hướng tới bảo đảm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo lãnh thổ và tăng cường liên kết, phát triển Vùng Thủ đô.

Dự kiến lấy ý kiến người dân từ ngày 25/10

Thành phố yêu cầu hoàn thành dự thảo Đề án và tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân trước ngày 25/10; hoàn thiện Đề án, phụ lục, bản đồ và các tài liệu liên quan trước ngày 30/10/2026.

Việc lấy ý kiến người dân dự kiến được tổ chức tại xã Ba Vì, xã Yên Xuân của Hà Nội và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến dự kiến từ ngày 25 đến 30/10/2026. Tuy nhiên, việc triển khai theo phạm vi 5 xã, phường trực tiếp liên quan phải có văn bản của cấp có thẩm quyền bảo đảm căn cứ pháp lý. Sở Nội vụ được giao tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ, đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về phạm vi, nội dung phiếu lấy ý kiến, cách tổng hợp và xác định tỷ lệ tán thành.

Các xã, phường dự kiến báo cáo kết quả lấy ý kiến ngày 31/10, cấp tỉnh hoàn thành tổng hợp ngày 1/11/2026. Sau khi có kết quả hợp lệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; các xã liên quan thực hiện thủ tục tương ứng theo quy định.

Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố trong tuần đầu tháng 11, sau đó phối hợp với tỉnh Phú Thọ hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ trong tuần thứ hai của tháng 11/2026. Hồ sơ được chuẩn bị để phục vụ việc trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.