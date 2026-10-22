Lấy ý kiến Nhân dân việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ về Hà Nội

UBND TP Hà Nội chức lấy ý kiến các hộ gia đình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Thời gian lấy ý kiến từ 22/10 đến 25/10, UBND TP Hà Nội yêu cầu việc lấy ý kiến bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Ngày 6/9, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 26, thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.

Phạm vi điều chỉnh liên quan các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc TP Hà Nội.

Theo phương án lấy ý kiến, dự kiến điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó, có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Sơ đồ dự kiến mở rộng địa giới hành chính 2 xã Ba Vì và Yên Xuân trên cơ sở sáp nhập một phần địa giới hành chính của 3 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ.

Chủ trương này đặt ra yêu cầu bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; hài hòa lợi ích giữa hai địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo lãnh thổ, đồng thời tăng cường liên kết, phát triển Vùng Thủ đô.

Thực hiện chủ trương trên, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định.

Ngày 21/10 là thời gian chuẩn bị; từ 22/10 đến hết 25/10, các tổ dân phố tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Người đại diện hộ gia đình đánh dấu vào một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”, ký và ghi rõ họ tên. Các tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn, phát và thu phiếu đến từng hộ, bảo đảm chính xác, khách quan; không ghi ý kiến hoặc ký thay người đại diện hộ gia đình.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến đủ điều kiện theo quy định pháp luật, các địa phương kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả. Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ phiếu lấy ý kiến, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân là bước quan trọng trong quá trình thực hiện chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, góp phần bảo đảm quyền tham gia của người dân, tạo cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.