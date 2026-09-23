Lấy ý kiến nhân dân về giá đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư qua VNeID

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TTXVN)

Thông tin từ cơ quan chuyên môn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bộ này đang phối hợp với Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua ứng dụng VNeID, trong đó có nhiều điểm mới về công chứng, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cụ thể, về hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất, cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối các điều 74, 76, 77, 78.

Trong đó, điều 74 về căn cứ và thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bồi thường, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xác định dựa trên diện tích, thời hạn, mục đích, giá đất (bảng giá, hệ số, giá trúng đấu giá), chính sách miễn giảm, chi phí hạ tầng, tỷ lệ thu; bổ sung thời điểm định giá khi gia hạn sử dụng đất hoặc cổ phần hóa doanh nghiệp, cùng quy định khấu trừ tiền thuê đất hằng năm sau khi chuyển mục đích.

Điều 76 quy định về miễn, giảm tiền sử dụng, thuê đất, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định theo hướng giao Chính phủ quy định cụ thể; miễn toàn bộ cho cả thời hạn hoặc giảm hằng năm thì không cần làm thủ tục xác định giá đất và đề nghị miễn giảm; trường hợp giảm tiền sử dụng đất hoặc miễn một số năm thì vẫn phải thực hiện thủ tục xác định giá.

Trong khi đó, điều 77 về nguyên tắc, căn cứ định giá đất, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung căn cứ dựa trên dữ liệu đất đai, dữ liệu chuyên ngành liên quan, phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ.

Điều 78 về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh, dự thảo định hướng áp dụng cho tính thu ngân sách, giá khởi điểm đấu giá, bồi thường thu hồi đất, xác định giá trị khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và làm căn cứ tính thuế, phí, lệ phí; bảng giá được sửa đổi, bổ sung khi thay đổi địa giới, khu vực…

Ngoài ra, các điều 35, 36 về trường hợp thu hồi đất, dự thảo luật kế thừa Luật Đất đai 2024; bổ sung thu hồi làm bãi tạm giữ phương tiện, trung tâm sát hạch giấy phép lái xe, nhà khách (quốc phòng, an ninh) và các cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng vùng phụ cận, tạo quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, thực hiện Điều ước quốc tế.

Đối với điều 37, điều 38 quy định về căn cứ thu hồi và vi phạm đất đai, dự thảo bổ sung căn cứ từ dự án đầu tư công khẩn cấp, đặc biệt và hợp đồng BT; bổ sung thu hồi đất canh tác/lâm nghiệp không sử dụng liên tục 18-24 tháng, hoặc dự án chậm tiến độ quá 60 tháng (thu tiền lũy tiến trước khi thu hồi).

Về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự thảo đề xuất bổ sung quy định hỗ trợ ổn định sinh kế, điều tra thu nhập trước khi phê duyệt phương án, quyền hoán đổi phần đất còn lại, cơ chế khấu trừ kinh phí ứng trước vào dự án khác, xử lý tồn đọng giao đất thời Luật Đất đai năm 2003, không phải sắp xếp lại tài sản công và bù tiền chênh lệch với dự án thỏa thuận nhận quyền có giá thấp hơn giá trung bình./.

Các nội dung lấy ý kiến, bao gồm: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp, phân quyền; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.