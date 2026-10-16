Lấy ý kiến Nhân dân về Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn
Ngày 10/10 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 91 về tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 13/10 đến 17 giờ ngày 19/10.
Quảng trường Lạng Sơn được đề xuất xây dựng tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, với quy mô khoảng 4,59 ha và tổng mức đầu tư dự kiến 256,205 tỷ đồng.
Dự án định hướng hình thành không gian công cộng tổng hợp, kết hợp quảng trường trung tâm, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ nước, nhạc nước và cảnh quan cây xanh. Công trình được kỳ vọng sẽ là địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội, sự kiện và sinh hoạt cộng đồng; đồng thời góp phần phát huy giá trị lịch sử, cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn. Theo báo cáo đề xuất, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026–2029.
Để tham gia ý kiến, người dân có thể truy cập đường link: Lấy ý kiến vào Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn
Hoặc quét mã QR tích hợp hồ sơ tài liệu, phiếu lấy ý kiến Nhân dân dưới đây:
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-an-xay-dung-quang-truong-lang-son-5106728.html