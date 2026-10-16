Lấy ý kiến Nhân dân về Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn

Phối cảnh tổng thể sân quảng trường nhìn từ hướng Tây Nam (ban đêm)

Quảng trường Lạng Sơn được đề xuất xây dựng tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, với quy mô khoảng 4,59 ha và tổng mức đầu tư dự kiến 256,205 tỷ đồng.

Phối cảnh Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn từ hướng Tây Nam (ban đêm)

Dự án định hướng hình thành không gian công cộng tổng hợp, kết hợp quảng trường trung tâm, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ nước, nhạc nước và cảnh quan cây xanh. Công trình được kỳ vọng sẽ là địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội, sự kiện và sinh hoạt cộng đồng; đồng thời góp phần phát huy giá trị lịch sử, cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn. Theo báo cáo đề xuất, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026–2029.

Phối cảnh khu vực Nhạc nước nhìn từ hướng Tây Nam (ban đêm)

Để tham gia ý kiến, người dân có thể truy cập đường link: Lấy ý kiến vào Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn

Hoặc quét mã QR tích hợp hồ sơ tài liệu, phiếu lấy ý kiến Nhân dân dưới đây: