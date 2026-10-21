Lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới Đồng Nai và Lâm Đồng khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên

Khu cứu hộ linh trưởng tại Đảo Tiên (được bao quanh bởi sông Đồng Nai) thuộc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ảnh minh họa: Sỹ Tuyên/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý, để đảm bảo Đề án triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Thời hạn lấy ý kiến từ ngày 20 - 21/10/2026.

Theo nội dung công văn số 11443/UBND-KGVX về tổ chức lấy ý kiến nhân dân, phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai xây dựng như sau: Điều chỉnh phần diện tích 272,603 km² Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý theo ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên được phê duyệt tại Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 1/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai tăng từ 12.737,18 km² lên 13.009,783 km² (tăng 272,603 km²); dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.

Cụ thể, điều chỉnh phần diện tích 272,603 km² tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng để sáp nhập vào xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai. Xã Phước Sơn sau điều chỉnh có diện tích tự nhiên 659,163 km² (gồm 386,56 km² diện tích trước điều chỉnh và 272,603 km² diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng); dân số 31.570 người (không thay đổi).

Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn tiếp giáp các xã Đak Lua, Phú Lý, Đồng Tâm, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn thuộc thành phố Đồng Nai và các xã Quảng Tín, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh 3, Đạ Tẻh, Cát Tiên 3, Cát Tiên 2 thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng; tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ).

Đối với xã Phước Sơn, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với phương án trên và tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, thông qua. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến nhân dân và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với phương án, bảo đảm thống nhất, đúng quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các địa phương; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả lấy ý kiến nhân dân; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua chủ trương điều chỉnh đơn vị hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo quy định. Thời gian hoàn thành trong ngày 22/10/2026.

Vườn Quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 82.000 ha (820 km²), có đa dạng sinh học cao. Tại đây ghi nhận hơn 1.700 động vật và hơn 1.600 thực vật bậc cao, trong đó hơn 100 động thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn.

Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới (2001 và 2011). Từ ngày 20/4/2024, Vườn Quốc gia Cát Tiên được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế công nhận vào "Danh lục Xanh" toàn cầu.