Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 23/4/2026; Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Sở Nội vụ đăng tải thông tin lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông về việc đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho bà Nguyễn Thị An (SN 1881, quê quán xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, nay là xã Toàn Lưu; nơi đăng ký hồ sơ: xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh).

Bà Nguyễn Thị An có 1 người con duy nhất là liệt sĩ: Hà Phiệt.

Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) và gửi về Sở Nội vụ (số 187 Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau 10 ngày đăng tải nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Sở Nội vụ sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.