Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Theo đó, cá nhân được đề nghị khen thưởng là bà Dương Thị Bích Thảo, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học B Linh Hồ, xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, với thành tích đạt được từ năm học 2021–2022 đến năm học 2025–2026.

Việc lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện trong 10 ngày làm việc, từ ngày 28/10/2026 đến ngày 10/11/2026, trước khi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp đăng tải thông tin, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến của Nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.