Lấy ý kiến người dân về điều chỉnh quy hoạch Cảng cá Tam Quan

Tham dự hội nghị có đại diện hơn 60 hộ dân thuộc 3 khu phố: Chương Hòa, Trường Xuân và Công Thạnh.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc thông tin về đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Ảnh: Quang Hải

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày phương án điều chỉnh quy hoạch với tổng diện tích khoảng 263,94 ha, tăng 106,5 ha so với quy hoạch được phê duyệt năm 2016.

Theo phương án đề xuất, Cảng cá Tam Quan được định hướng phát triển thành cảng cá thông minh loại I, cảng cá ngừ chuyên dụng, với công suất 130.000 tấn thủy sản/năm.

Khu neo đậu tránh trú bão được quy hoạch đáp ứng khoảng 3.600 tàu cá cùng lúc, phục vụ nhu cầu neo đậu tại địa phương và tiếp nhận tàu cá di dời từ khu vực Cảng cá Quy Nhơn, đầm Đề Gi.

Phương án điều chỉnh cũng đề xuất đầu tư hệ thống cầu cảng, nạo vét luồng tàu, xây dựng kè kết hợp neo đậu; phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, kho lạnh, chế biến thủy sản và hạ tầng bảo vệ môi trường.

Các hạng mục dự kiến triển khai theo từng giai đoạn đến năm 2030 và sau năm 2030, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 9.826 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước, vốn vay Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn xã hội hóa.

Đại diện Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PORTCOAST) trình bày phương án điều chỉnh quy hoạch. Ảnh: Quang Hải

Hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh quy hoạch, trong đó có các nội dung liên quan đến sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đời sống của các hộ dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Đây là cơ sở để đơn vị lập quy hoạch tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.