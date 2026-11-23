Các đại biểu dự hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể của 2 phường Nam Định, Vị Khê nơi dự án đi qua; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể; đại diện các hộ dân các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của dự án.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về dự án Xây dựng cầu và đường dẫn lên cầu qua sông Đào nối từ đường Trần Nhật Duật đến đường Lạc Long Quân. Đây là dự án nhóm B, được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đầu tư tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 16/01/2026, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Mục tiêu của dự án là hình thành thêm một trục kết nối giao thông đô thị quan trọng giữa khu vực trung tâm với các đô thị mới ở phía Nam sông Đào; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển đô thị hóa, góp phần kéo giãn dân cư khu vực trung tâm phường Nam Định nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân trong vùng. Đồng thời, dự án giúp nâng cao hiệu quả khai thác của mạng lưới giao thông hiện hữu, giảm ùn tắc, tiết kiệm chi phí vận tải và đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương trước mắt cũng như lâu dài.

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Nam Định và phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình với tổng chiều dài tuyến khoảng 2,256 km và xây dựng đồng bộ các công trình trên tuyến. Trong đó, xây dựng cầu vĩnh cửu vượt sông Đào bằng bê tông cốt thép, bề rộng cầu từ 21m đến 28m. Đoạn đường đầu cầu phía đường Trần Nhật Duật đến ngã ba giao đường Lê Hồng Phong bề rộng nền đường khoảng 24m, trong đó vỉa hè hai bên rộng 2x5m; phần xe chạy rộng 14m. Đoạn từ ngã ba giao đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Nhân Tông bề rộng nền đường khoảng 39m, trong đó phần xe chạy đường dẫn đầu cầu rộng 20m; lan can hai bên rộng 2x0,5m; đường gom hai bên rộng 12m; vỉa hè hai bên đường gom rộng 2x3m. Đoạn cuối cầu phía đường Lạc Long Quân bề rộng nền đường khoảng 34m trong đó vỉa hè hai bên rộng 2x5m; phần xe chạy rộng 2x9m; dải phân cách giữa rộng 6m.

Dự kiến khi thi công, dự án sẽ thu hồi khoảng 7,99 ha đất (trong đó phường Nam Định khoảng 1,77 ha, phường Vị Khê khoảng 6,22 ha), ảnh hưởng đến khoảng 305 hộ gia đình (151 hộ bị ảnh hưởng đất ở, 154 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp) và dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 120 hộ dân phải di dời với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 498,75 tỷ đồng.

Người dân phường Nam Định tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Người dân phường Vị Khê tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu và đại diện nhân dân đã tham gia đóng góp các ý kiến tập trung vào các nội dung: Chủ trương, chính sách đầu tư dự án; Sự phù hợp của dự án so với quy định về xây dựng và đất đai; Vấn đề xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Phương án tái định cư theo quy định của pháp luật…

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình trao đổi, giải trình những vấn đề nhân dân quan tâm.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cùng lãnh đạo UBND phường Nam Định, phường Vị Khê đã nghiêm túc lắng nghe, trao đổi, giải trình thấu đáo những vấn đề nhân dân quan tâm.

Thông qua Hội nghị nhằm tạo sự đồng thuận xã hội đối với dự án Xây dựng cầu và đường dẫn lên cầu qua sông Đào nối từ đường Trần Nhật Duật đến đường Lạc Long Quân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân; lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, sớm đưa dự án vào triển khai thực hiện, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.