Lấy ý kiến một số dự án luật dự kiến trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tham dự có các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 17/10/2026. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, trọng tâm là công tác lập pháp nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để và củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

Định hướng nội dung thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương; chú trọng tác động của các quy định đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, miền núi; khả năng cân đối nguồn lực, ngân sách và tổ chức thực hiện tại cơ sở. Góp ý về cơ chế giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; chính sách hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; các quy định tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng. Quan tâm cơ chế phát triển năng lượng tái tạo, lưới điện, giá điện, thủ tục đầu tư các dự án điện lực và các quy định về thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phù hợp với đặc thù kinh tế biên mậu, xuất nhập khẩu của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý 8 dự án luật thuộc 2 nhóm lĩnh vực, trong đó, nhóm nội chính, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Nhóm kinh tế, đất đai, nhà ở, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn địa phương và đề xuất, kiến nghị: Bổ sung, làm rõ quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhất là người làm việc không trọn thời gian, lao động thời vụ, cộng tác viên và các trường hợp có thu nhập từ hoạt động làm việc nhưng khó xác định quan hệ lao động theo hình thức thông thường; tăng mức hỗ trợ đóng từ ngân sách Nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc các tỉnh miền núi, biên giới.

Quy định rõ thời gian và điều kiện hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với dự án nhà ở cho thuê; ưu tiên sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích thương mại, dịch vụ trước khi đề xuất hỗ trợ từ ngân sách địa phương; bổ sung các hình thức xử lý linh hoạt như thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý hoặc chuyển đổi công năng, bảo đảm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Rà soát quy định về nguồn kinh phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hoặc đối tượng vi phạm không còn đối với dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Thanh Tịnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, các ý kiến đóng góp sâu sắc, bám sát thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu hồ sơ dự thảo luật, kịp thời bổ sung những vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến góp ý, kiến nghị; tham mưu, xây dựng báo cáo tổng hợp chung ý kiến tham gia xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.