Lấy ý kiến hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp Cà Mau

Chiều 17/9, Sở Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Phát triển nguồn nhân lực làm công tác Tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đến năm 2035”.

Ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các phòng chuyên môn liên quan công tác pháp chế; lãnh đạo UBND xã, phường và các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

Ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, chủ trì và phát biểu tại hội thảo.

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh trong giai đoạn 2026-2035, do Sở Tư pháp chủ trì tổ chức thực hiện, với đối tượng là toàn bộ đội ngũ làm công tác tư pháp, bao gồm: công chức, viên chức Sở Tư pháp; công chức pháp chế; công chức Tư pháp - Hộ tịch; trợ giúp viên pháp lý; công chứng viên; đấu giá viên; giám định viên tư pháp; hoà giải viên ở cơ sở và các lực lượng khác tham gia thực hiện công tác tư pháp theo quy định.

Đề án hướng đến xây dựng đội ngũ có cơ cấu hợp lý, được chuẩn hoá theo vị trí việc làm, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đến năm 2035, thông qua hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình triển khai đồng bộ.

Đại diện UBND xã Cái Nước đóng góp ý kiến về phát triển nguồn nhân lực, trong đó kiến nghị đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về tư pháp.

Thảo luận, đóng góp ý kiến về Đề án, hầu hết đại biểu đến từ các xã, phường quan tâm vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ chuyên sâu; việc bố trí cán bộ phụ trách tư pháp cân xứng giữa vị trí việc làm với trình độ, năng lực chuyên môn; cũng như những khó khăn trong lĩnh vực tư pháp tại địa phương.

Ông Đặng Minh Pháp, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Trạch, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Theo ông Đặng Minh Pháp, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã An Trạch, Đề án cần chuyển trọng tâm từ đào tạo đạt chuẩn bằng cấp sang nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, ưu tiên cấp xã - nơi trực tiếp giải quyết công việc và phục vụ người dân.

Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết, các ý kiến góp ý của đại biểu sẽ được Sở Tư pháp ghi nhận, tổng hợp làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi trình UBND tỉnh./.